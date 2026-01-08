Сигнал о лавине, сабля, цветок в горшке: в УЗ рассказали, что теряли в поездах в 2025 году

Регулярно тысячи людей теряют свои вещи в поездах - в УЗ за прошлый год зафиксировали около 21 тыс. обращений. Среди самых необычных находок - сабля, цветок в горшке и сигнал о сходе лавины, передает УНН со ссылкой на УЗ.

За 2025 год ... зафиксировали 20 861 обращение о потерянных вещах. Это на 21,6% больше, чем в предыдущем году - сообщили в УЗ.

ТОП потерянных вещей выглядит так:

▫️ беспроводные наушники (преимущественно один);

▫️ мобильный телефон, зарядное устройство;

▫️ ключи;

▫️ очки, украшения;

▫️ одежда.

В УЗ добавили, что 522 раза возвращали детям их игрушки: зайчиков-путешественников, Ежика Шэдоу, который помогал другим в приключении, и остальных интересных персонажей. Для малышей они становились еще интереснее после своих путешествий.

Были находки, которые поражали даже самых опытных железнодорожников. Среди таких сабля, цветок в горшке, переносной холодильник, фен. Последний хит — сигнал о сходе лавины - говорится в сообщении.

Также теряли аксессуары четвероногих друзей. Например, на вокзале Киева пассажиры спешили на поезд и оставили мисочку и комбинезон для собачки. В другой раз — ошейник с подсветкой.

