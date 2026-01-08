Сигнал о лавине, сабля, цветок в горшке: в УЗ рассказали, что теряли в поездах в 2025 году

$42.720.15
49.920.12
ukenru
10:13 • 10156 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 6808 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
07:21 • 42422 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 34469 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 36248 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44028 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45218 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 33686 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 30144 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 29210 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.9м/с
93%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма8 января, 02:27 • 21162 просмотра
Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны8 января, 04:04 • 6264 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 23216 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54 • 22128 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 18122 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 55703 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 60641 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 63726 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 103328 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 140321 просмотра
Актуальные люди
Алексей Белошицкий
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожская область
Днепр
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 18404 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 31526 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 57475 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 76757 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 118464 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
Financial Times

Сигнал о лавине, сабля, цветок в горшке: в УЗ рассказали, что теряли в поездах в 2025 году

Киев • УНН

 • 938 просмотра

В 2025 году Укрзализныця зафиксировала 20 861 обращение о потерянных вещах, что на 21,6% больше, чем в прошлом году. Среди необычных находок – сабля, цветок в горшке и сигнал о сходе лавины.

Сигнал о лавине, сабля, цветок в горшке: в УЗ рассказали, что теряли в поездах в 2025 году

Регулярно тысячи людей теряют свои вещи в поездах - в УЗ за прошлый год зафиксировали около 21 тыс. обращений. Среди самых необычных находок - сабля, цветок в горшке и сигнал о сходе лавины, передает УНН со ссылкой на УЗ.

За 2025 год ... зафиксировали 20 861 обращение о потерянных вещах. Это на 21,6% больше, чем в предыдущем году

- сообщили в УЗ.

Почти 12 тысяч пассажиров встретят Новый год в поездах - Укрзализныця31.12.25, 13:17 • 2227 просмотров

ТОП потерянных вещей выглядит так:

▫️ беспроводные наушники (преимущественно один);

▫️ мобильный телефон, зарядное устройство;

▫️ ключи;

▫️ очки, украшения;

▫️ одежда.

В УЗ добавили, что 522 раза возвращали детям их игрушки: зайчиков-путешественников, Ежика Шэдоу, который помогал другим в приключении, и остальных интересных персонажей. Для малышей они становились еще интереснее после своих путешествий.

Были находки, которые поражали даже самых опытных железнодорожников. Среди таких сабля, цветок в горшке, переносной холодильник, фен. Последний хит — сигнал о сходе лавины

- говорится в сообщении.

Также теряли аксессуары четвероногих друзей. Например, на вокзале Киева пассажиры спешили на поезд и оставили мисочку и комбинезон для собачки. В другой раз — ошейник с подсветкой.

Доступ к интернету Starlink расширяют на поезда дальнего следования - Укрзализныця07.01.26, 11:59 • 10462 просмотра

Антонина Туманова

Общество
Животные
Техника
Украинская железная дорога
Киев