Почти 12 тысяч пассажиров встретят Новый год в поездах - Укрзализныця

Новый год в поездах в Украине встретят около 12 тысяч пассажиров, сообщили в Укрзализныце в среду, пишет УНН.

20 тысяч человек встретят Новый год с Укрзализныцей. Среди них – почти 12 тысяч пассажиров. Кто-то этой ночью будет направляться домой, кто-то – к близким, а для кого-то поезд станет дорогой в новый этап жизни. У каждого "новогоднего" пассажира своя история, но этой ночью все мы едем вместе - сообщили в УЗ.

В Укрзализныце подчеркнули, что "пока страна считает секунды до полуночи, наши работники – более 8 тысяч железнодорожников – проведут праздничную ночь на дежурстве, даря пассажирам безопасность, комфорт и движение без пауз". "Путейцы и осмотрщики вагонов, работники вокзалов и станций, машинисты, проводники и начальники поездов, специалисты служб движения и безопасности – люди, благодаря которым железная дорога живет, дышит и движется непрерывно, даже в новогоднюю ночь", – отметили в УЗ.

В эти часы по сети Укрзализныци будет курсировать более 120 поездов по всем направлениям, чтобы каждый добрался туда, где его ждут. Однако по статистике – тысячи поздравлений, улыбок, звонков родным и тихих "С Новым годом!" в купе и коридорах вагонов - указали в УЗ.

