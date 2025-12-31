Майже 12 тисяч пасажирів зустрінуть Новий рік у поїздах - Укрзалізниця

Новий рік у поїздах в Україні зустрінуть близько 12 тисячі пасажирів, повідомили в Укрзалізниці у середу, пише УНН.

20 тисяч людей зустрінуть Новий рік з Укрзалізницею. Серед них - майже 12 тисяч пасажирів. Хтось цієї ночі прямуватиме додому, хтось - до близьких, а для когось поїзд стане дорогою у новий етап життя. У кожного "новорічного" пасажира своя історія, але цієї ночі всі ми їдемо разом - повідомили в УЗ.

В Укрзалізниці наголосили, що "поки країна рахує секунди до опівночі, наші працівники - понад 8 тисяч залізничників - проведуть святкову ніч на чергуванні, даруючи пасажирам безпеку, комфорт і рух без пауз". "Колійники й оглядачі вагонів, працівники вокзалів і станцій, машиністи, провідники та начальники поїздів, фахівці служб руху й безпеки - люди, завдяки яким залізниця живе, дихає й рухається безперервно, навіть у новорічну ніч", - зазначили в УЗ.

У ці години мережею Укрзалізниці курсуватиме понад 120 поїздів на всіх напрямках, щоб кожен дістався туди, де на нього чекають. Однак за статистикою - тисячі привітань, усмішок, дзвінків рідним і тихих "З Новим роком!" у купе і коридорах вагонів - вказали в УЗ.

