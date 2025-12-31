$42.390.17
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 5026 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 5480 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 6330 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 10123 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 12951 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 25507 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 59448 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 40931 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34509 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
Майже 12 тисяч пасажирів зустрінуть Новий рік у поїздах - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Близько 12 тисяч пасажирів зустрінуть Новий рік у поїздах Укрзалізниці. Понад 8 тисяч залізничників працюватимуть у святкову ніч, забезпечуючи рух понад 120 поїздів.

Майже 12 тисяч пасажирів зустрінуть Новий рік у поїздах - Укрзалізниця

Новий рік у поїздах в Україні зустрінуть близько 12 тисячі пасажирів, повідомили в Укрзалізниці у середу, пише УНН.

20 тисяч людей зустрінуть Новий рік з Укрзалізницею. Серед них - майже 12 тисяч пасажирів. Хтось цієї ночі прямуватиме додому, хтось - до близьких, а для когось поїзд стане дорогою у новий етап життя. У кожного "новорічного" пасажира своя історія, але цієї ночі всі ми їдемо разом

- повідомили в УЗ.

В Укрзалізниці наголосили, що "поки країна рахує секунди до опівночі, наші працівники - понад 8 тисяч залізничників - проведуть святкову ніч на чергуванні, даруючи пасажирам безпеку, комфорт і рух без пауз". "Колійники й оглядачі вагонів, працівники вокзалів і станцій, машиністи, провідники та начальники поїздів, фахівці служб руху й безпеки - люди, завдяки яким залізниця живе, дихає й рухається безперервно, навіть у новорічну ніч", - зазначили в УЗ.

У ці години мережею Укрзалізниці курсуватиме понад 120 поїздів на всіх напрямках, щоб кожен дістався туди, де на нього чекають. Однак за статистикою - тисячі привітань, усмішок, дзвінків рідним і тихих "З Новим роком!" у купе і коридорах вагонів

- вказали в УЗ.

"3000 км Україною": українці вже придбали 40 тисяч квитків, названо найпопулярніші маршрути25.12.25, 15:44 • 3752 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство
Новий рік
Українська залізниця
Україна