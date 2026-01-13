Задержки поездов в среднем час, планируется улучшить условия на станции Хелм и информирование - Укрзализныця

В пути на утро задерживались более 60 поездов, в среднем - на час, в планах для пассажиров улучшение условий ожидания на станции Холм и информирование без онлайн-табло, сообщили во вторник в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

"Начинаем очередной насыщенный день. По плану: организация комфортных условий ожидания на пересадочной станции Холм, а также улучшение информирования пассажиров на станциях, где не работают онлайн-табло", - отметили в УЗ.

"Отклонения от графика поездов в среднем составляют 1 час", - сообщили в компании. И добавили, что по обороту на отправку задержатся:

178 Ивано-Франковск-Киев +2.30;

771 Киев-Хмельницкий +3 часа;

6 Ясиня-Запорожье +1 час.

В целом на специализированном сайте УЗ сообщается о задержках 63 поездов, самая длинная - одного из них на 3 часа

"Из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания может меняться. Наша приоритетная задача: обеспечить информирование пассажиров таким образом, чтобы все были в курсе, когда прибудет их рейс", - указали в компании.

Где можно узнать о задержке вашего поезда - смотрите здесь.

Сигнал о лавине, сабля, цветок в горшке: в УЗ рассказали, что теряли в поездах в 2025 году



