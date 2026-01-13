$43.260.18
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 3308 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 19381 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 34424 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 25513 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 26484 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 41720 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 21093 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 22171 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 47535 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
публикации
Эксклюзивы
Задержки поездов в среднем час, планируется улучшить условия на станции Хелм и информирование - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 690 просмотра

13 января 2026 года Укрзализныця сообщила о задержках 63 поездов, самая длинная из которых составляет 3 часа. Компания организует комфортные условия ожидания и улучшает информирование пассажиров.

В пути на утро задерживались более 60 поездов, в среднем - на час, в планах для пассажиров улучшение условий ожидания на станции Холм и информирование без онлайн-табло, сообщили во вторник в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

"Начинаем очередной насыщенный день. По плану: организация комфортных условий ожидания на пересадочной станции Холм, а также улучшение информирования пассажиров на станциях, где не работают онлайн-табло", - отметили в УЗ.

"Отклонения от графика поездов в среднем составляют 1 час", - сообщили в компании. И добавили, что по обороту на отправку задержатся:

  • 178 Ивано-Франковск-Киев +2.30;
    • 771 Киев-Хмельницкий +3 часа;
      • 6 Ясиня-Запорожье +1 час.

        В целом на специализированном сайте УЗ сообщается о задержках 63 поездов, самая длинная - одного из них на 3 часа

        "Из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания может меняться. Наша приоритетная задача: обеспечить информирование пассажиров таким образом, чтобы все были в курсе, когда прибудет их рейс", - указали в компании.

        Где можно узнать о задержке вашего поезда - смотрите здесь.

        Сигнал о лавине, сабля, цветок в горшке: в УЗ рассказали, что теряли в поездах в 2025 году08.01.26, 13:37 • 3052 просмотра


        Юлия Шрамко

        Общество
        Морозы в Украине
        Дожди в Украине
        Снег в Украине
        Украинская железная дорога
        Ясиня
        Ивано-Франковск
        Хмельницкий
        Запорожье
        Киев