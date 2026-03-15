Массированный ракетный удар по российскому Белгороду: в городе исчезли свет, вода и отопление
Киев • УНН
В результате ночной атаки в Белгороде повреждены ТЭЦ и подстанции. В городе возникли "серьезные перебои" с электроэнергией, водоснабжением и отоплением.
В ночь на воскресенье, 15 марта, российский город Белгород и район подверглись массированному ракетному обстрелу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местного губернатора Вячеслава Гладкова.
По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет.
Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток
Он добавил, что в Белгороде на территории одного из объектов "произошло возгорание", кроме того, "повреждено остекление многоквартирного дома".
Тем временем местные паблики сообщают, что ракетный удар "был по объектам энергетической инфраструктуры ТЭЦ/подстанции".
26 февраля в Белгороде и районе после атаки 26 февраля исчезли электроэнергия, водоснабжение и тепло.
