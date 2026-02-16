В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрела
Киев • УНН
Губернатор белгородской области сообщил о массированной атаке, которая привела к значительным повреждениям энергетических объектов. Аварийные бригады оценивают масштаб разрушений и приступают к восстановительным работам.
Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил о массированной атаке на областной центр и прилегающий район, которая привела к существенным разрушениям на объектах энергетики. По предварительной информации российской стороны, на местах попаданий зафиксированы значительные повреждения инфраструктурных объектов. Об этом пишет УНН.
Детали
В результате обстрела объекты энергоснабжения получили серьезные технические повреждения, что вызвало перебои в работе сетей. Аварийные бригады и оперативные службы сейчас пытаются оценить общий масштаб разрушений и начать восстановительные работы, пока местные власти собирают уточненную информацию о последствиях взрывов в городе.
Жители белгорода и окрестных населенных пунктов в течение вечера сообщали о серии мощных взрывов, которые сопровождались вспышками на энергоподстанциях. Сейчас официальные источники оккупантов не предоставляют детальных данных о количестве поврежденных зданий или продолжительности возможных отключений электроэнергии, ограничиваясь заявлениями о работе на местах инцидентов.
