21:07 • 2978 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 24229 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 29264 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 26036 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 26798 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 65619 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 48728 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 42557 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 33194 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 31056 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
публикации
Эксклюзивы
В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрела

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Губернатор белгородской области сообщил о массированной атаке, которая привела к значительным повреждениям энергетических объектов. Аварийные бригады оценивают масштаб разрушений и приступают к восстановительным работам.

В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрела

Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил о массированной атаке на областной центр и прилегающий район, которая привела к существенным разрушениям на объектах энергетики. По предварительной информации российской стороны, на местах попаданий зафиксированы значительные повреждения инфраструктурных объектов. Об этом пишет УНН.

Детали

В результате обстрела объекты энергоснабжения получили серьезные технические повреждения, что вызвало перебои в работе сетей. Аварийные бригады и оперативные службы сейчас пытаются оценить общий масштаб разрушений и начать восстановительные работы, пока местные власти собирают уточненную информацию о последствиях взрывов в городе.

Жители белгорода и окрестных населенных пунктов в течение вечера сообщали о серии мощных взрывов, которые сопровождались вспышками на энергоподстанциях. Сейчас официальные источники оккупантов не предоставляют детальных данных о количестве поврежденных зданий или продолжительности возможных отключений электроэнергии, ограничиваясь заявлениями о работе на местах инцидентов.

Партизаны уничтожили ключевой инструмент координации оккупантов на белгородщине08.02.26, 07:32 • 10447 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
