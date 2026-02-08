Партизаны уничтожили ключевой инструмент координации оккупантов на белгородщине

$43.140.00
50.900.00
ukenru
7 февраля, 20:45 • 11133 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 18625 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 20876 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 26283 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 23306 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 25128 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 36408 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 48067 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 43537 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 32529 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.7м/с
89%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сырский: россияне планируют увеличить численность войск беспилотных систем до 165 тысяч в 2026 году7 февраля, 21:21 • 10128 просмотра
Умеров обсудил оборонное сотрудничество с министром ВС Франции Вотрен: о чем договорилисьPhoto7 февраля, 21:42 • 7684 просмотра
В Запорожье в плен попали "флагоносцы": ВСУ показали "продвижение" российских силVideo7 февраля, 22:34 • 7400 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС03:22 • 6416 просмотра
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP04:30 • 9208 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 29788 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 50985 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 45430 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 47113 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 60800 просмотра
Актуальные люди
Музыкант
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майк Помпео
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Вена
Франция
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 16453 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 30735 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 32911 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 41820 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 44916 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Партизаны уничтожили ключевой инструмент координации оккупантов на белгородщине

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Агенты движения "АТЕШ" подожгли аппаратный модуль возле вышки связи в белгородской области рф. Это привело к обесточиванию и выводу из строя оборудования, которое использовалось для разведки и связи.

Партизаны уничтожили ключевой инструмент координации оккупантов на белгородщине

Удачная диверсия в приграничном районе Белгородской области лишила оккупантов ключевого инструмента координации и разведки. Об этом сообщили представители движения "АТЕШ" в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что агент движения совершил поджог аппаратного модуля у основания вышки связи. В результате уничтожения наземного оборудования все размещенное на мачте оборудование было полностью обесточено и выведено из строя.

Этот удар фактически ослепил врага в этом секторе. До пожара на мачте работали комплексы видеоразведки типа Муром-П, которые в режиме реального времени передавали данные о перемещениях в приграничной зоне. Теперь же, из-за ликвидации управляющей аппаратуры, этот участок фронта стал для рашистов "темным пятном"

- говорится в сообщении.

Указывается, что вместе с аппаратным модулем сгорели и ретрансляторы, поддерживавшие стабильную радиосвязь между штабами и передовыми позициями. Кроме того, вышка служила платформой для антенн РЭБ, подавлявших сигналы дронов. Уничтожение этой технической позиции открыло "окно" для беспрепятственной работы украинских БпЛА.

Напомним

На днях движение "АТЕШ" уничтожило технический модуль телекоммуникационной вышки в Санкт-Петербурге, что привело к сбоям в системе передачи данных военных объектов.

Партизаны "АТЕШ" вывели из строя вышку связи с антеннами РЭБ на Херсонщине01.02.26, 08:11 • 4675 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия