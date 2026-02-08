Партизаны уничтожили ключевой инструмент координации оккупантов на белгородщине
Киев • УНН
Агенты движения "АТЕШ" подожгли аппаратный модуль возле вышки связи в белгородской области рф. Это привело к обесточиванию и выводу из строя оборудования, которое использовалось для разведки и связи.
Удачная диверсия в приграничном районе Белгородской области лишила оккупантов ключевого инструмента координации и разведки. Об этом сообщили представители движения "АТЕШ" в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что агент движения совершил поджог аппаратного модуля у основания вышки связи. В результате уничтожения наземного оборудования все размещенное на мачте оборудование было полностью обесточено и выведено из строя.
Этот удар фактически ослепил врага в этом секторе. До пожара на мачте работали комплексы видеоразведки типа Муром-П, которые в режиме реального времени передавали данные о перемещениях в приграничной зоне. Теперь же, из-за ликвидации управляющей аппаратуры, этот участок фронта стал для рашистов "темным пятном"
Указывается, что вместе с аппаратным модулем сгорели и ретрансляторы, поддерживавшие стабильную радиосвязь между штабами и передовыми позициями. Кроме того, вышка служила платформой для антенн РЭБ, подавлявших сигналы дронов. Уничтожение этой технической позиции открыло "окно" для беспрепятственной работы украинских БпЛА.
Напомним
На днях движение "АТЕШ" уничтожило технический модуль телекоммуникационной вышки в Санкт-Петербурге, что привело к сбоям в системе передачи данных военных объектов.
