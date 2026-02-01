$42.850.00
31 января, 17:53 • 17473 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 34207 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 25154 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 25413 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 22294 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 14488 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 12933 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7108 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11745 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 19214 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Партизаны "АТЕШ" вывели из строя вышку связи с антеннами РЭБ на Херсонщине

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Агент партизанского движения "АТЕШ" повредил трансформаторный шкаф вышки связи возле н.п. Стрелковое на Херсонщине. Это создало воздушное "окно" для ударов БпЛА по оккупантам в Крыму.

Партизаны "АТЕШ" вывели из строя вышку связи с антеннами РЭБ на Херсонщине

На Арабатской стрелке, недалеко от н.п. Стрелковое (Херсонская область) агент партизанского движения "АТЕШ" вывел из строя трансформаторный шкаф вышки связи. Об этом сообщает Telegram-канал движения, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что на самой вышке также были размещены антенны РЭБ, которые сейчас не работают.

После повреждения оборудование перестало работать в штатном режиме. Связь и радиоэлектронное прикрытие на этом участке теперь практически отсутствуют, что создает воздушное "окно" для нанесения ударов БпЛА по оккупантам в Крыму

- говорится в сообщении.

Указывается, что даже отдаленные и, на первый взгляд, защищенные участки врага остаются уязвимыми.

Давление на инфраструктуру продолжает подтачивать возможности оккупационных сил и лишает их чувства безопасности в тылу

- указывается в сообщении к видео.

Напомним

На днях агенты движения "АТЕШ" подожгли трансформаторную подстанцию завода "БУММАШ" в Удмуртии, временно остановив работу ключевых цехов.

"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в Чечне30.01.26, 07:12 • 41626 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Херсонская область
Крым