Партизаны "АТЕШ" вывели из строя вышку связи с антеннами РЭБ на Херсонщине
Киев • УНН
Агент партизанского движения "АТЕШ" повредил трансформаторный шкаф вышки связи возле н.п. Стрелковое на Херсонщине. Это создало воздушное "окно" для ударов БпЛА по оккупантам в Крыму.
На Арабатской стрелке, недалеко от н.п. Стрелковое (Херсонская область) агент партизанского движения "АТЕШ" вывел из строя трансформаторный шкаф вышки связи. Об этом сообщает Telegram-канал движения, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что на самой вышке также были размещены антенны РЭБ, которые сейчас не работают.
После повреждения оборудование перестало работать в штатном режиме. Связь и радиоэлектронное прикрытие на этом участке теперь практически отсутствуют, что создает воздушное "окно" для нанесения ударов БпЛА по оккупантам в Крыму
Указывается, что даже отдаленные и, на первый взгляд, защищенные участки врага остаются уязвимыми.
Давление на инфраструктуру продолжает подтачивать возможности оккупационных сил и лишает их чувства безопасности в тылу
Напомним
На днях агенты движения "АТЕШ" подожгли трансформаторную подстанцию завода "БУММАШ" в Удмуртии, временно остановив работу ключевых цехов.
