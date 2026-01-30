Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало и обнародовало последствия точного удара Сил обороны Украины по зданию районного отдела внутренних дел в Чеченской Республике. Агенты движения предоставили фото- и видеоподтверждения повреждений объекта, который оккупационные власти долгое время считали безопасным тылом. Об этом пишет УНН.

Детали

Атака, произошедшая еще в начале декабря 2025 года, была направлена на объект по координатам 43.347121, 46.095567. Факт успешного поражения силовой структуры в регионе, который Рамзан Кадыров позиционирует как полностью подконтрольный и защищенный, свидетельствует об уязвимости российских оккупационных органов управления даже на большом расстоянии от линии фронта. Активисты движения подчеркнули, что местные силовые подразделения не смогли предотвратить ни сам удар, ни последующую разведывательную деятельность партизан.

Муртады "Ахмата" сильны только в TikTok и не смогут противостоять организованному сопротивлению – отметили представители "АТЕШ" в своем обращении.

Организация подчеркнула, что продолжает активную работу на территории Чечни, координируя действия для освобождения как Украины, так и Ичкерии от кремлевского влияния.

Деятельность партизан на Кавказе

Обнародование результатов удара через значительный промежуток времени объясняется мерами безопасности для агентов, работающих в сверхсложных условиях кадыровского режима. Движение "АТЕШ" продолжает расширять свою сеть на Кавказе, фокусируясь на сборе данных о перемещении техники, дислокации подразделений росгвардии и уязвимостях критической инфраструктуры.

