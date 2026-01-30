"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в Чечне

$42.770.19
51.230.00
ukenru
29 января, 23:28 • 9656 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 21431 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 18814 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 17901 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 25235 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 21379 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 33625 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 29534 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 32788 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 29236 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.1м/с
87%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, над стабилизацией работает более 200 бригад - Шмыгаль29 января, 20:45 • 6702 просмотра
Часть Закарпатья может остаться без газа из-за таяния снега и подъема воды в Тисе29 января, 20:54 • 7988 просмотра
На нефтеперерабатывающем заводе Tüpraş İzmit под Стамбулом произошел взрыв29 января, 20:56 • 7806 просмотра
Новейший атомный авианосец США "Джон Ф. Кеннеди" вышел на ходовые испытания00:29 • 9296 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto05:12 • 5066 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 25240 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 19603 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 23146 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 83680 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 111790 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Скотт Бессент
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Венесуэла
Брюссель
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 10457 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 11566 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 34990 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 60665 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 57637 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Золото
Financial Times

"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в Чечне

Киев • УНН

 • 5124 просмотра

Движение "АТЕШ" обнародовало фото- и видеоподтверждения удара Сил обороны Украины по зданию РОВД в Чечне. Эта атака свидетельствует об уязвимости российских оккупационных органов управления.

"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в Чечне

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало и обнародовало последствия точного удара Сил обороны Украины по зданию районного отдела внутренних дел в Чеченской Республике. Агенты движения предоставили фото- и видеоподтверждения повреждений объекта, который оккупационные власти долгое время считали безопасным тылом. Об этом пишет УНН.

Детали

Атака, произошедшая еще в начале декабря 2025 года, была направлена на объект по координатам 43.347121, 46.095567. Факт успешного поражения силовой структуры в регионе, который Рамзан Кадыров позиционирует как полностью подконтрольный и защищенный, свидетельствует об уязвимости российских оккупационных органов управления даже на большом расстоянии от линии фронта. Активисты движения подчеркнули, что местные силовые подразделения не смогли предотвратить ни сам удар, ни последующую разведывательную деятельность партизан.

Командование 122-го полка РФ обрекло солдат на уничтожение в Купянске из-за фальшивых отчетов – "АТЕШ"29.01.26, 07:59 • 3720 просмотров

Муртады "Ахмата" сильны только в TikTok и не смогут противостоять организованному сопротивлению

– отметили представители "АТЕШ" в своем обращении.

Организация подчеркнула, что продолжает активную работу на территории Чечни, координируя действия для освобождения как Украины, так и Ичкерии от кремлевского влияния.

Партизаны движения "АТЕШ" обесточили военный завод в Удмуртии28.01.26, 06:32 • 4535 просмотров

Деятельность партизан на Кавказе

Обнародование результатов удара через значительный промежуток времени объясняется мерами безопасности для агентов, работающих в сверхсложных условиях кадыровского режима. Движение "АТЕШ" продолжает расширять свою сеть на Кавказе, фокусируясь на сборе данных о перемещении техники, дислокации подразделений росгвардии и уязвимостях критической инфраструктуры. 

российское командование готовит отставку главы Черноморского флота из-за плохой защиты кораблей – АТЕШ26.01.26, 14:11 • 4105 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Украина