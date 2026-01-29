Командование 122-го полка РФ обрекло солдат на уничтожение в Купянске из-за фальшивых отчетов – "АТЕШ"

$42.960.17
51.230.17
ukenru
29 января, 00:09 • 9142 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 17408 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 19410 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 17714 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 17147 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 18829 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 21341 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 14638 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 26249 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24893 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
100%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
610 тысяч потребителей в Киеве остаются без света - Шмыгаль28 января, 20:52 • 7706 просмотра
рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-3428 января, 20:56 • 10563 просмотра
Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара28 января, 21:19 • 10838 просмотра
Трамп запускает программу "счетов Трампа": $1000 для каждого ребенка при рождении в США28 января, 21:39 • 3430 просмотра
Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна29 января, 00:39 • 9994 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 39074 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 68120 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 93927 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 73155 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 91952 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Илон Маск
Фридрих Мерц
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Германия
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 12363 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 39765 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 38192 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 44813 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 47369 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Командование 122-го полка РФ обрекло солдат на уничтожение в Купянске из-за фальшивых отчетов – "АТЕШ"

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Партизанское движение "АТЕШ" сообщает, что штаб 22-го мотострелкового полка РФ отчитался о быстрых успехах в Купянске. Российские штурмовые подразделения оказались в окружении без артиллерийской поддержки из-за фальшивых докладов.

Командование 122-го полка РФ обрекло солдат на уничтожение в Купянске из-за фальшивых отчетов – "АТЕШ"

Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о критической ситуации, сложившейся на Купянском направлении в рядах российских оккупационных войск. Из-за стремления штаба 22-го мотострелкового полка вс рф продемонстрировать быстрые успехи перед москвой, штурмовые подразделения захватчиков оказались в окружении без артиллерийской поддержки. Об этом пишет УНН.

Детали

Агент "АТЕШ", находящийся в составе указанного полка, передает, что командование преждевременно отчиталось о взятии под контроль ряда позиций в пределах Купянска. На официальных картах эти районы уже обозначены как "тыл", хотя на самом деле там продолжаются ожесточенные бои, а российские штурмовые группы зажаты огнем ВСУ. Когда пехота запросила огневую поддержку для подавления украинских позиций, артиллерия осталась неподвижной из-за ложных докладов генералов.

Согласно официальным докладам и картам штаба, в этом секторе уже находятся российские войска, поэтому огонь артиллерии по этим координатам формально запрещен

– отмечают партизаны.

Это привело к тому, что передовые отряды россиян методично уничтожаются в "огневых мешках", не имея шансов на помощь от собственных сил.

Роль подполья в артиллерийских подразделениях

Ситуация усугубляется действиями агентов движения сопротивления внутри артиллерийских расчетов 122-го полка. Они используют запрет штаба "бить по своим территориям" как легальный повод для отказа в ведении огня, фактически оставляя пехоту без прикрытия. Такая дезорганизация и коррупция в военной отчетности становятся дополнительным фактором истощения сил агрессора на этом участке фронта.

Наш агент в артиллерийском подразделении отмечает, что такая ситуация играет на руку сопротивлению. Расчеты орудий, ссылаясь на запрет "бить по своим территориям", фактически оставляют передовые отряды пехоты без прикрытия. Пока командование рисует красивые отчеты, их штурмовики методично уничтожаются в огневых мешках без малейшего шанса на помощь. Ложь генералов стала самым эффективным оружием против самой же российской армии

– резюмируют в "АТЕШ".

Партизаны движения "АТЕШ" обесточили военный завод в Удмуртии28.01.26, 06:32 • 4318 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине