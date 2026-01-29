Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о критической ситуации, сложившейся на Купянском направлении в рядах российских оккупационных войск. Из-за стремления штаба 22-го мотострелкового полка вс рф продемонстрировать быстрые успехи перед москвой, штурмовые подразделения захватчиков оказались в окружении без артиллерийской поддержки. Об этом пишет УНН.

Детали

Агент "АТЕШ", находящийся в составе указанного полка, передает, что командование преждевременно отчиталось о взятии под контроль ряда позиций в пределах Купянска. На официальных картах эти районы уже обозначены как "тыл", хотя на самом деле там продолжаются ожесточенные бои, а российские штурмовые группы зажаты огнем ВСУ. Когда пехота запросила огневую поддержку для подавления украинских позиций, артиллерия осталась неподвижной из-за ложных докладов генералов.

Согласно официальным докладам и картам штаба, в этом секторе уже находятся российские войска, поэтому огонь артиллерии по этим координатам формально запрещен – отмечают партизаны.

Это привело к тому, что передовые отряды россиян методично уничтожаются в "огневых мешках", не имея шансов на помощь от собственных сил.

Роль подполья в артиллерийских подразделениях

Ситуация усугубляется действиями агентов движения сопротивления внутри артиллерийских расчетов 122-го полка. Они используют запрет штаба "бить по своим территориям" как легальный повод для отказа в ведении огня, фактически оставляя пехоту без прикрытия. Такая дезорганизация и коррупция в военной отчетности становятся дополнительным фактором истощения сил агрессора на этом участке фронта.

Наш агент в артиллерийском подразделении отмечает, что такая ситуация играет на руку сопротивлению. Расчеты орудий, ссылаясь на запрет "бить по своим территориям", фактически оставляют передовые отряды пехоты без прикрытия. Пока командование рисует красивые отчеты, их штурмовики методично уничтожаются в огневых мешках без малейшего шанса на помощь. Ложь генералов стала самым эффективным оружием против самой же российской армии – резюмируют в "АТЕШ".

