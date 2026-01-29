Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про критичну ситуацію, що склалася на Куп'янському напрямку в лавах російських окупаційних військ. Через прагнення штабу 22-го мотострілецького полку зс рф продемонструвати швидкі успіхи перед москвою, штурмові підрозділи загарбників опинилися в оточенні без артилерійської підтримки. Про це пише УНН.

Деталі

Агент "АТЕШ", який перебуває у складі зазначеного полку, передає, що командування передчасно відзвітувало про взяття під контроль низки позицій у межах Куп'янська. На офіційних картах ці райони вже позначені як "тил", хоча насправді там тривають запеклі бої, а російські штурмові групи затиснуті вогнем ЗСУ. Коли піхота запросила вогневу підтримку для придушення українських позицій, артилерія залишилася нерухомою через хибні доповіді генералів.

Згідно з офіційними доповідями та картами штабу, в цьому секторі вже знаходяться російські війська, тому вогонь артилерії за цими координатами формально заборонений – зазначають партизани.

Це призвело до того, що передові загони росіян методично знищуються у "вогневих мішках", не маючи шансів на допомогу від власних сил.

Роль підпілля в артилерійських підрозділах

Ситуація посилюється діями агентів руху опору всередині артилерійських розрахунків 122-го полку. Вони використовують заборону штабу "бити по своїх територіях" як легальний привід для відмови у веденні вогню, фактично залишаючи піхоту без прикриття. Така дезорганізація та корупція у військовій звітності стають додатковим фактором виснаження сил агресора на цій ділянці фронту.

Наш агент в артилерійському підрозділі зазначає, що така ситуація грає на руку опору. Розрахунки гармат, посилаючись на заборону "бити по своїх територіях", фактично залишають передові загони піхоти без прикриття. Поки командування малює гарні звіти, їхні штурмовики методично знищуються у вогневих мішках без найменшого шансу на допомогу. Брехня генералів стала найефективнішою зброєю проти самої ж російської армії – резюмують в "АТЕШ".

