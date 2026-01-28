Партизани руху "АТЕШ" знеструмили військовий завод в удмуртії

Агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили успішну диверсію в іжевську, столиці Удмуртії, вивівши з ладу енергетичну інфраструктуру стратегічного підприємства "БУММАШ". Внаслідок підпалу трансформаторної підстанції роботу ключових цехів заводу, що працює на потреби російського військово–промислового комплексу, було тимчасово зупинено. Про це "АТЕШ" повідомляє у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За повідомленням руху, точковий удар було завдано по об'єкту, який забезпечував живленням виробничі лінії металургійного гіганта. Завод "БУММАШ" є важливою ланкою у ланцюжку постачання армії рф, оскільки спеціалізується на виготовленні заготовок та спецсплавів для виробництва важкої техніки та зброї.

Поки Кремль вимагає нарощування темпів виробництва снарядів та техніки, "АТЕШ" вимикає рубильник на їхніх заводах – зазначили представники руху.

Диверсія дозволила на деякий час заблокувати роботу одного зі стратегічних підприємств у промисловій зоні міста.

Партизани наголосили, що подібні акції спрямовані на підрив військового потенціалу путінського режиму безпосередньо в тилу. У своєму зверненні рух "АТЕШ" закликав жителів Удмуртської республіки приєднуватися до підпілля та виступати проти чинної влади.

Ми закликаємо удмуртів та росіян в удмуртській республіці приєднуватися до опору путінському режиму. За краще життя потрібно боротися! – додали активісти.

Наразі офіційні джерела в удмуртії не коментують інцидент, проте місцеві пабліки повідомляють про тимчасові перебої зі світлом у районі промзони іжевська.

