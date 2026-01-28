Партизани руху "АТЕШ" знеструмили військовий завод в удмуртії

$43.130.01
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 18345 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 34555 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 27490 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 40966 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 26340 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 45721 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 24322 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18162 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 38487 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

"Мені більше підходить роль розвідника під прикриттям журналіста": журналісткою-агенткою кдб виявилась Інна Кардаш 27 січня, 18:57 • 4290 перегляди
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: у помешканні стрілка знайшли схрон зброї і наркотики 27 січня, 19:27 • 7554 перегляди
Ціна на золото в черговий раз сягнула історичного максимуму на тлі глобальної нестабільності 27 січня, 22:12 • 3590 перегляди
У Криму пролунала серія вибухів: Керченський міст перекрито, атаковано аеродроми - монітори 27 січня, 22:31 • 7670 перегляди
Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського 23:29 • 6450 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 40960 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 31301 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 45715 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки 27 січня, 11:42 • 45875 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути 27 січня, 11:34 • 38486 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Кір Стармер
Густаво Петро
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Китай
Венесуела
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу 27 січня, 18:07 • 15384 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту 27 січня, 17:26 • 15377 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України 27 січня, 15:38 • 22972 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик 27 січня, 11:53 • 26987 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско 26 січня, 17:14 • 34332 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Шахед-136

Партизани руху "АТЕШ" знеструмили військовий завод в удмуртії

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Агенти руху "АТЕШ" підпалили трансформаторну підстанцію заводу "БУММАШ" в Удмуртії, тимчасово зупинивши роботу ключових цехів. Підприємство виробляє заготовки та спецсплави для російського ВПК.

Партизани руху "АТЕШ" знеструмили військовий завод в удмуртії

Агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили успішну диверсію в іжевську, столиці Удмуртії, вивівши з ладу енергетичну інфраструктуру стратегічного підприємства "БУММАШ". Внаслідок підпалу трансформаторної підстанції роботу ключових цехів заводу, що працює на потреби російського військово–промислового комплексу, було тимчасово зупинено. Про це "АТЕШ" повідомляє у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За повідомленням руху, точковий удар було завдано по об'єкту, який забезпечував живленням виробничі лінії металургійного гіганта. Завод "БУММАШ" є важливою ланкою у ланцюжку постачання армії рф, оскільки спеціалізується на виготовленні заготовок та спецсплавів для виробництва важкої техніки та зброї.

російське командування готує відставку очільника Чорноморського флоту через поганий захист кораблів – АТЕШ 26.01.26, 14:11 • 3918 переглядiв

Поки Кремль вимагає нарощування темпів виробництва снарядів та техніки, "АТЕШ" вимикає рубильник на їхніх заводах

– зазначили представники руху.

Диверсія дозволила на деякий час заблокувати роботу одного зі стратегічних підприємств у промисловій зоні міста.

Партизани наголосили, що подібні акції спрямовані на підрив військового потенціалу путінського режиму безпосередньо в тилу. У своєму зверненні рух "АТЕШ" закликав жителів Удмуртської республіки приєднуватися до підпілля та виступати проти чинної влади.

Ми закликаємо удмуртів та росіян в удмуртській республіці приєднуватися до опору путінському режиму. За краще життя потрібно боротися!

– додали активісти.

Наразі офіційні джерела в удмуртії не коментують інцидент, проте місцеві пабліки повідомляють про тимчасові перебої зі світлом у районі промзони іжевська.

Партизани знищили автомобіль окупантів із цінним вантажем у російському брянську 25.01.26, 07:46 • 9756 переглядiв

Степан Гафтко

Техніка
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія