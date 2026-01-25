Партизани знищили автомобіль окупантів із цінним вантажем у російському брянську
Київ • УНН
Партизанський рух "АТЕШ" успішно провів диверсію в брянську, знищивши автомобіль окупантів. Машина, що використовувалася для потреб прикордонних підрозділів, вигоріла вщент разом із дорогим обладнанням.
Після заклику партизанського руху "АТЕШ" до активного опору новоспечений агент провів успішну диверсію у російському брянську, знищивши автомобіль російських окупантів, який використовувався для потреб підрозділів, що діють у прикордонні. Про це повідомляє Telegram-канал руху, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що в результаті підпалу машина вигоріла вщент разом із цінним вмістом.
Усередині автомобіля знаходилося дороге обладнання та спорядження, яке мало вирушити на передову
Вказується, що ця операція в Брянську вкотре доводить: військове майно росіян не застраховане від знищення навіть у глибокому тилу.
Нагадаємо
Днями рух "АТЕШ" порушив постачання підрозділів російської армії на півночі Харківської області, здійснивши диверсію на залізниці в бєлгородській області. Це спричинило затримки поїздів та дефіцит боєприпасів на передових позиціях.
