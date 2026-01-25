Партизани знищили автомобіль окупантів із цінним вантажем у російському брянську

$43.170.00
24 січня, 18:16 • 14070 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 28454 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 25860 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 35133 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 35153 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 46860 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 43773 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35108 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29408 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 69901 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Атака рф на Київ 24 січня: поліція знешкодила бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою пів тонниPhotoVideo24 січня, 20:15 • 10160 перегляди
Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios24 січня, 22:28 • 6088 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів00:06 • 7458 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США00:41 • 12230 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО03:35 • 5166 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 69896 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 83447 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 98008 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 92029 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 93030 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 14954 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 15605 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 32471 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 32968 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 46150 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Bild

Партизани знищили автомобіль окупантів із цінним вантажем у російському брянську

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Партизанський рух "АТЕШ" успішно провів диверсію в брянську, знищивши автомобіль окупантів. Машина, що використовувалася для потреб прикордонних підрозділів, вигоріла вщент разом із дорогим обладнанням.

Партизани знищили автомобіль окупантів із цінним вантажем у російському брянську

Після заклику партизанського руху "АТЕШ" до активного опору новоспечений агент провів успішну диверсію у російському брянську, знищивши автомобіль російських окупантів, який використовувався для потреб підрозділів, що діють у прикордонні. Про це повідомляє Telegram-канал руху, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в результаті підпалу машина вигоріла вщент разом із цінним вмістом.

Усередині автомобіля знаходилося дороге обладнання та спорядження, яке мало вирушити на передову

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що ця операція в Брянську вкотре доводить: військове майно росіян не застраховане від знищення навіть у глибокому тилу.

Нагадаємо

Днями рух "АТЕШ" порушив постачання підрозділів російської армії на півночі Харківської області, здійснивши диверсію на залізниці в бєлгородській області. Це спричинило затримки поїздів та дефіцит боєприпасів на передових позиціях.

Агенти "АТЕШ" знищили вежу зв'язку біля авіабази в новосибірську31.12.25, 09:54 • 3260 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Техніка
Війна в Україні
Харківська область