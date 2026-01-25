Партизаны уничтожили автомобиль оккупантов с ценным грузом в российском Брянске
Киев • УНН
Партизанское движение "АТЕШ" успешно провело диверсию в Брянске, уничтожив автомобиль оккупантов. Машина, использовавшаяся для нужд пограничных подразделений, выгорела дотла вместе с дорогим оборудованием.
После призыва партизанского движения "АТЕШ" к активному сопротивлению новоиспеченный агент провел успешную диверсию в российском Брянске, уничтожив автомобиль российских оккупантов, который использовался для нужд подразделений, действующих в приграничье. Об этом сообщает Telegram-канал движения, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в результате поджога машина выгорела дотла вместе с ценным содержимым.
Внутри автомобиля находилось дорогостоящее оборудование и снаряжение, которое должно было отправиться на передовую
Указывается, что эта операция в Брянске в очередной раз доказывает: военное имущество россиян не застраховано от уничтожения даже в глубоком тылу.
Напомним
На днях движение "АТЕШ" нарушило поставки подразделений российской армии на севере Харьковской области, совершив диверсию на железной дороге в Белгородской области. Это привело к задержкам поездов и дефициту боеприпасов на передовых позициях.
