Партизаны уничтожили автомобиль оккупантов с ценным грузом в российском Брянске

$43.170.00
50.520.00
ukenru
24 января, 18:16 • 14012 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 28324 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 25756 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 35031 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 35081 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 46840 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 43757 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35104 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29407 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 69821 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.2м/с
86%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака рф на Киев 24 января: полиция обезвредила боевую часть ракеты "Искандер-М" весом полтонныPhotoVideo24 января, 20:15 • 10160 просмотра
Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios24 января, 22:28 • 6088 просмотра
Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов00:06 • 7458 просмотра
"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США00:41 • 12230 просмотра
ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО03:35 • 5166 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 69819 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 83373 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 97952 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 91973 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 92973 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Европа
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 14918 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 15575 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 32439 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 32930 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 46123 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Бильд

Партизаны уничтожили автомобиль оккупантов с ценным грузом в российском Брянске

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Партизанское движение "АТЕШ" успешно провело диверсию в Брянске, уничтожив автомобиль оккупантов. Машина, использовавшаяся для нужд пограничных подразделений, выгорела дотла вместе с дорогим оборудованием.

Партизаны уничтожили автомобиль оккупантов с ценным грузом в российском Брянске

После призыва партизанского движения "АТЕШ" к активному сопротивлению новоиспеченный агент провел успешную диверсию в российском Брянске, уничтожив автомобиль российских оккупантов, который использовался для нужд подразделений, действующих в приграничье. Об этом сообщает Telegram-канал движения, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в результате поджога машина выгорела дотла вместе с ценным содержимым.

Внутри автомобиля находилось дорогостоящее оборудование и снаряжение, которое должно было отправиться на передовую

- говорится в сообщении.

Указывается, что эта операция в Брянске в очередной раз доказывает: военное имущество россиян не застраховано от уничтожения даже в глубоком тылу.

Напомним

На днях движение "АТЕШ" нарушило поставки подразделений российской армии на севере Харьковской области, совершив диверсию на железной дороге в Белгородской области. Это привело к задержкам поездов и дефициту боеприпасов на передовых позициях.

Агенты "АТЕШ" уничтожили вышку связи возле авиабазы в новосибирске31.12.25, 09:54 • 3260 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Техника
Война в Украине
Харьковская область