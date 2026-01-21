Партизани "АТЕШ" "привітали" військових інженерів рф диверсією на залізниці під бєлгородом

Фото: t.me/atesh_ua

Партизани з руху "АТЕШ" порушили постачання підрозділів російської армії на півночі Харківської області. Вони провели диверсію на залізничній ділянці в районі населеного пункту разумноє, бєлгородської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на рух "АТЕШ".

Деталі

В результаті виведення з ладу релейної шафи була тимчасово заблокована робота важливої транспортної артерії, по якій здійснюється підвезення ресурсів для угруповання "північ".

Ця гілка часто є ключовою ланкою в системі забезпечення 380-го і 345-го мотострілецьких полків зс рф, що діють на Харківському напрямку в районі населених пунктів Красне, Мороховець і Лук'янці. Через цей вузол окупанти перекидають боєприпаси, паливо та інші логістичні вантажі безпосередньо до лінії бойового зіткнення - йдеться в повідомленні «АТЕШ».

Також повідомляється, що це сталось в день військових інженерів росії. Втручання в роботу автоматики спричинило серйозні затримки в русі поїздів, додали в "АТЕШ".

Ешелони з боєприпасами не змогли вчасно прибути до пункту призначення, що призвело до тимчасового зриву поставок і дефіциту БК на передових позиціях. Поки ворог намагається усунути наслідки диверсії, логістика полку залишається в стані паузи. "АТЕШ" щиро вітає військових інженерів РФ з професійним святом! Роботи у вас тепер буде дуже багато - ми над цим активно працюємо. Не дякуйте - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Нещодавно партизани з руху "АТЕШ" здійснили диверсію на електропідстанції у брянську, пошкодивши обладнання та порушивши енергопостачання військових об'єктів.