Партизани "АТЕШ" "привітали" військових інженерів рф диверсією на залізниці під бєлгородом

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 січня, 20:12 • 18156 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 37921 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 33371 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 53342 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 35111 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 48875 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26063 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29455 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27027 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27596 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська ракета ППО влучила в житловий будинок у краснодарському краї рфVideo20 січня, 22:32 • 5714 перегляди
Кличко: 600 тисяч киян покинули столицю після російських атак 9 січня20 січня, 23:05 • 7858 перегляди
США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з ВенесуелоюVideo20 січня, 23:38 • 15940 перегляди
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною21 січня, 00:14 • 19996 перегляди
Письменник Андрій Любка мобілізується до ЗСУ після волонтерської діяльності21 січня, 00:47 • 4686 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 28625 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 53319 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 48867 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 45158 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 57360 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Олег Синєгубов
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Давос
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 1596 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 13947 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 20212 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 21212 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 28064 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
The Guardian
Фільм

Партизани "АТЕШ" "привітали" військових інженерів рф диверсією на залізниці під бєлгородом

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Рух "АТЕШ" порушив постачання підрозділів російської армії на півночі Харківської області, здійснивши диверсію на залізниці в бєлгородській області. Це спричинило затримки поїздів та дефіцит боєприпасів на передових позиціях.

Партизани "АТЕШ" "привітали" військових інженерів рф диверсією на залізниці під бєлгородом
Фото: t.me/atesh_ua

Партизани з руху "АТЕШ" порушили постачання підрозділів російської армії на півночі Харківської області. Вони провели диверсію на залізничній ділянці в районі населеного пункту разумноє, бєлгородської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на рух "АТЕШ".

Деталі

В результаті виведення з ладу релейної шафи була тимчасово заблокована робота важливої транспортної артерії, по якій здійснюється підвезення ресурсів для угруповання "північ".

Ця гілка часто є ключовою ланкою в системі забезпечення 380-го і 345-го мотострілецьких полків зс рф, що діють на Харківському напрямку в районі населених пунктів Красне, Мороховець і Лук'янці. Через цей вузол окупанти перекидають боєприпаси, паливо та інші логістичні вантажі безпосередньо до лінії бойового зіткнення

- йдеться в повідомленні «АТЕШ».

Також повідомляється, що це сталось в день військових інженерів росії. Втручання в роботу автоматики спричинило серйозні затримки в русі поїздів, додали в "АТЕШ".

Ешелони з боєприпасами не змогли вчасно прибути до пункту призначення, що призвело до тимчасового зриву поставок і дефіциту БК на передових позиціях. Поки ворог намагається усунути наслідки диверсії, логістика полку залишається в стані паузи. "АТЕШ" щиро вітає військових інженерів РФ з професійним святом! Роботи у вас тепер буде дуже багато - ми над цим активно працюємо. Не дякуйте

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Нещодавно партизани з руху "АТЕШ" здійснили диверсію на електропідстанції у брянську, пошкодивши обладнання та порушивши енергопостачання військових об'єктів.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Харківська область