Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанцію

Партизанський рух АТЕШ повідомив про проведення успішної операції у промисловій зоні володарського району брянська (селище велике полпіно). Агент руху здійснив диверсію на території електропідстанції, пошкодивши обладнання та порушивши енергопостачання важливих об'єктів військової логістики рф. Про це пише УНН.

Деталі

За даними партизанів, виведена з ладу підстанція є критичною ланкою у забезпеченні російської військової машини. Відключення живлення об'єкта вплинуло на роботу таких стратегічних точок:

Залізнична станція полпінська: Через цей вузол проходять ешелони з військовою технікою та боєприпасами на фронт.

Відключення енергії спричинило збої в автоматиці та затримки у постачанні.

Військові підприємства: Зупинено роботу низки об'єктів, зокрема брянського ремонтного підприємства, що працює на замовлення міноборони рф.

Бази зберігання пального: Відсутність електрики паралізувала роботу паливних насосів та систем безпеки на складах ПММ.

Стратегічне значення операції

Партизани наголошують, що диверсія була спрямована на слабкі місця енергосистеми ворога з метою паралізувати тилове забезпечення окупаційних військ. Координати цілі – 53.257843, 34.483304 – підтверджують розташування об'єкта у безпосередній близькості до ключових логістичних шляхів.

АТЕШ точно б'є по слабких місцях енергосистеми ворога, паралізуючи його тил – йдеться у повідомленні руху в Телеграм–каналі.

Наразі російська сторона офіційно не коментувала масштаби пошкоджень та терміни відновлення об'єкта.

