17 січня, 12:49 • 15343 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 28164 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 24237 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 35753 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 45043 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 38116 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 55718 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29213 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44790 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36530 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Графіки відключень електроенергії
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанцію

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Рух АТЕШ здійснив диверсію на електропідстанції у брянську, пошкодивши обладнання та порушивши енергопостачання військових об'єктів. Це вплинуло на роботу залізничної станції, військових підприємств та баз зберігання пального.

Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанцію

Партизанський рух АТЕШ повідомив про проведення успішної операції у промисловій зоні володарського району брянська (селище велике полпіно). Агент руху здійснив диверсію на території електропідстанції, пошкодивши обладнання та порушивши енергопостачання важливих об'єктів військової логістики рф. Про це пише УНН.

Деталі

За даними партизанів, виведена з ладу підстанція є критичною ланкою у забезпеченні російської військової машини. Відключення живлення об'єкта вплинуло на роботу таких стратегічних точок:

  • Залізнична станція полпінська: Через цей вузол проходять ешелони з військовою технікою та боєприпасами на фронт.
    • Відключення енергії спричинило збої в автоматиці та затримки у постачанні.
      • Військові підприємства: Зупинено роботу низки об'єктів, зокрема брянського ремонтного підприємства, що працює на замовлення міноборони рф.
        • Бази зберігання пального: Відсутність електрики паралізувала роботу паливних насосів та систем безпеки на складах ПММ.

          кремль віддає окупований Маріуполь під контроль кадирівців в обмін на лояльність - АТЕШ17.01.26, 07:22 • 3900 переглядiв

          Стратегічне значення операції

          Партизани наголошують, що диверсія була спрямована на слабкі місця енергосистеми ворога з метою паралізувати тилове забезпечення окупаційних військ. Координати цілі – 53.257843, 34.483304 – підтверджують розташування об'єкта у безпосередній близькості до ключових логістичних шляхів.

          АТЕШ точно б'є по слабких місцях енергосистеми ворога, паралізуючи його тил

          – йдеться у повідомленні руху в Телеграм–каналі.

          Наразі російська сторона офіційно не коментувала масштаби пошкоджень та терміни відновлення об'єкта.

          Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут17.01.26, 08:41 • 16576 переглядiв

          Степан Гафтко

          Новини Світу
          Енергетика
          Війна в Україні
          Відключення світла
          Блекаут 
          Електроенергія