Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанцию

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 15222 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 27869 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 24096 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 35617 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 44958 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 38067 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 55597 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29205 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44769 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36519 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пришло время искать новое руководство в Иране: Трамп в ответ на обвинения Хаменеи17 января, 18:31 • 4024 просмотра
Враг второй раз за день атаковал критическую инфраструктуру Харькова17 января, 18:52 • 4282 просмотра
В столице начали работу дополнительные бригады энергетиков для восстановления света - Шмыгаль17 января, 19:12 • 3108 просмотра
россия переживает глубочайший кадровый кризис в медицине за более чем 60 лет - ЦПД17 января, 19:32 • 2874 просмотра
Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа17 января, 21:44 • 2656 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 23513 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 55597 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 31709 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 63332 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 93318 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Хавьер Милей
Биньямин Нетаньяху
Олег Синегубов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Франция
Сектор Газа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"03:14 • 452 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 20599 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 18464 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 16670 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 16174 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Truth Social

Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанцию

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Движение АТЕШ совершило диверсию на электроподстанции в Брянске, повредив оборудование и нарушив энергоснабжение военных объектов. Это повлияло на работу железнодорожной станции, военных предприятий и баз хранения горючего.

Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанцию

Партизанское движение АТЕШ сообщило об успешной операции в промышленной зоне Володарского района Брянска (поселок Большое Полпино). Агент движения совершил диверсию на территории электроподстанции, повредив оборудование и нарушив энергоснабжение важных объектов военной логистики РФ. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным партизан, выведенная из строя подстанция является критическим звеном в обеспечении российской военной машины. Отключение питания объекта повлияло на работу таких стратегических точек:

  • Железнодорожная станция Полпинская: Через этот узел проходят эшелоны с военной техникой и боеприпасами на фронт.
    • Отключение энергии вызвало сбои в автоматике и задержки в поставках.
      • Военные предприятия: Остановлена работа ряда объектов, в частности Брянского ремонтного предприятия, работающего по заказу Минобороны РФ.
        • Базы хранения горючего: Отсутствие электричества парализовало работу топливных насосов и систем безопасности на складах ГСМ.

          Кремль отдает оккупированный Мариуполь под контроль кадыровцев в обмен на лояльность - АТЕШ17.01.26, 07:22 • 3900 просмотров

          Стратегическое значение операции

          Партизаны отмечают, что диверсия была направлена на слабые места энергосистемы врага с целью парализовать тыловое обеспечение оккупационных войск. Координаты цели – 53.257843, 34.483304 – подтверждают расположение объекта в непосредственной близости к ключевым логистическим путям.

          АТЕШ точно бьет по слабым местам энергосистемы врага, парализуя его тыл

          – говорится в сообщении движения в Телеграм-канале.

          В настоящее время российская сторона официально не комментировала масштабы повреждений и сроки восстановления объекта.

          Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут17.01.26, 08:41 • 16575 просмотров

          Степан Гафтко

          Новости Мира
          Энергетика
          Война в Украине
          Отключение света
          Блэкаут
          Электроэнергия