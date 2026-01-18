Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанцию

Партизанское движение АТЕШ сообщило об успешной операции в промышленной зоне Володарского района Брянска (поселок Большое Полпино). Агент движения совершил диверсию на территории электроподстанции, повредив оборудование и нарушив энергоснабжение важных объектов военной логистики РФ. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным партизан, выведенная из строя подстанция является критическим звеном в обеспечении российской военной машины. Отключение питания объекта повлияло на работу таких стратегических точек:

Железнодорожная станция Полпинская: Через этот узел проходят эшелоны с военной техникой и боеприпасами на фронт.

Отключение энергии вызвало сбои в автоматике и задержки в поставках.

Военные предприятия: Остановлена работа ряда объектов, в частности Брянского ремонтного предприятия, работающего по заказу Минобороны РФ.

Базы хранения горючего: Отсутствие электричества парализовало работу топливных насосов и систем безопасности на складах ГСМ.

Стратегическое значение операции

Партизаны отмечают, что диверсия была направлена на слабые места энергосистемы врага с целью парализовать тыловое обеспечение оккупационных войск. Координаты цели – 53.257843, 34.483304 – подтверждают расположение объекта в непосредственной близости к ключевым логистическим путям.

АТЕШ точно бьет по слабым местам энергосистемы врага, парализуя его тыл – говорится в сообщении движения в Телеграм-канале.

В настоящее время российская сторона официально не комментировала масштабы повреждений и сроки восстановления объекта.

