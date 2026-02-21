$43.270.03
19:44 • 5828 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 10593 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 12128 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 17939 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 20080 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 20163 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 22941 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 41133 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14860 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20996 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
публикации
Эксклюзивы
Банки РФ сокращают программы лояльности и выплаты кэшбэка из-за кризиса в экономике – СВР

Киев • УНН

 • 6 просмотра

СВР зафиксировала начало системного кризиса на российском рынке банковских услуг. Ожидается, что в 2026 году будут резко ограничены программы лояльности и выплаты кэшбэка.

Банки РФ сокращают программы лояльности и выплаты кэшбэка из-за кризиса в экономике – СВР

Служба внешней разведки Украины зафиксировала начало системного кризиса на российском рынке банковских услуг, что приведет к резкому ограничению программ лояльности в 2026 году. После многолетнего периода роста выплат, которые в 2024 году достигли 400 миллиардов рублей, кредитные организации РФ вынуждены отказаться от агрессивной борьбы за клиентов. Об этом пишет УНН.

Детали

В течение последних лет российские банки активно наращивали объемы кэшбэка: если в 2019 году выплаты составляли 99 миллиардов рублей, то к 2021 году они выросли до 141 миллиарда. Однако представители отрасли признают, что дальнейшее стимулирование клиентов по такой модели становится экономически неэффективным и убыточным.

российский банк ВТБ инициировал банкротство нефтяной группы "First Oil" - разведка20.02.26, 17:32 • 2946 просмотров

В 2026 году ожидается внедрение более строгих требований для получения бонусов, уменьшение процентов возврата средств за покупки и полная отмена привилегий по многим категориям товаров.

Последствия экономического спада для финансового сектора

2026 год может стать переломным для рынка программ лояльности в России: период щедрых кэшбэк-вознаграждений постепенно завершается, и банки переходят к более сдержанным моделям стимулирования клиентов на фоне экономического спада

– резюмируют аналитики Службы внешней разведки Украины.

Изменение стратегии российских банков свидетельствует о глубокой трансформации рынка, где период легких денег и чрезмерных поощрений остается в прошлом. Банки переходят к максимально сдержанным моделям работы, пытаясь сохранить ликвидность в условиях нестабильной национальной валюты и ограниченного доступа к внешним рынкам капитала.

Для рядовых россиян это будет означать подорожание стоимости обслуживания счетов и фактическое исчезновение дополнительных доходов от пользования банковскими картами.

Экономика рф вошла в 2026 год с рекордным дефицитом региональных бюджетов - СВР20.02.26, 16:12 • 2896 просмотров

Степан Гафтко

