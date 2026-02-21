Служба внешней разведки Украины зафиксировала начало системного кризиса на российском рынке банковских услуг, что приведет к резкому ограничению программ лояльности в 2026 году. После многолетнего периода роста выплат, которые в 2024 году достигли 400 миллиардов рублей, кредитные организации РФ вынуждены отказаться от агрессивной борьбы за клиентов. Об этом пишет УНН.

Детали

В течение последних лет российские банки активно наращивали объемы кэшбэка: если в 2019 году выплаты составляли 99 миллиардов рублей, то к 2021 году они выросли до 141 миллиарда. Однако представители отрасли признают, что дальнейшее стимулирование клиентов по такой модели становится экономически неэффективным и убыточным.

российский банк ВТБ инициировал банкротство нефтяной группы "First Oil" - разведка

В 2026 году ожидается внедрение более строгих требований для получения бонусов, уменьшение процентов возврата средств за покупки и полная отмена привилегий по многим категориям товаров.

Последствия экономического спада для финансового сектора

2026 год может стать переломным для рынка программ лояльности в России: период щедрых кэшбэк-вознаграждений постепенно завершается, и банки переходят к более сдержанным моделям стимулирования клиентов на фоне экономического спада – резюмируют аналитики Службы внешней разведки Украины.

Изменение стратегии российских банков свидетельствует о глубокой трансформации рынка, где период легких денег и чрезмерных поощрений остается в прошлом. Банки переходят к максимально сдержанным моделям работы, пытаясь сохранить ликвидность в условиях нестабильной национальной валюты и ограниченного доступа к внешним рынкам капитала.

Для рядовых россиян это будет означать подорожание стоимости обслуживания счетов и фактическое исчезновение дополнительных доходов от пользования банковскими картами.

Экономика рф вошла в 2026 год с рекордным дефицитом региональных бюджетов - СВР