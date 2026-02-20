$43.270.03
российский банк ВТБ инициировал банкротство нефтяной группы "First Oil" - разведка

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Государственный российский банк ВТБ инициировал банкротство нефтяной группы "First Oil" из-за задолженности в 78,3 млн долларов. Активы компании, добывающей до 500 тыс. тонн нефти в год, перейдут под контроль государственных структур.

российский банк ВТБ инициировал банкротство нефтяной группы "First Oil" - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

Государственный российский банк ВТБ инициировал банкротство нефтяной группы "First Oil", поскольку задолженность компании перед банком достигает 78,3 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Подробности

Данная группа добывает до 500 тыс. тонн нефти в год в коми и ханты-мансийском автономном округе и имеет подтвержденные запасы около 14 млн тонн. Теперь все эти активы перейдут под контроль государственных структур.

По данным СВР Украины, причины коллапса являются системными. Санкционное давление обвалило цены на российскую нефть ниже 40 долларов за баррель, сделав часть месторождений убыточными.

Высокая ключевая ставка ЦБ сделала невозможным рефинансирование долгов. Совокупный результат добывающих компаний в 2025 году - минус 7,5 млрд долларов, при этом объем реструктуризированных отраслевых кредитов достиг 35,2 млрд долларов: фактически каждый пятый отраслевой кредит переписан на новых условиях

- говорится в сообщении Службы внешней разведки.

В то же время только в январе 2026 года российские компании 51 раз не выполнили обязательства по долговым бумагам - вдвое больше, чем год назад. Сумма пропущенных выплат - 3,38 млрд рублей против 1,78 млрд в январе 2025-го. Только за одну неделю дефолт допустили 10 компаний. За весь 2025 год зафиксировано 25 дефолтов по облигациям, что является рекордом с 2022 года.

По данным ЦБ, 11% всех корпоративных займов уже являются проблемными. С учетом реструктуризированных кредитов - почти 15% всего корпоративного портфеля. Под реструктуризацию подпали 2,7 трлн рублей займов нефтегазовых компаний, столько же - в промышленности, 1,6 трлн - в металлургии и горнодобывающей отрасли. Угольщики накопили более 300 млрд рублей сальдированного убытка

 - говорится в сообщении украинской внешней разведки.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины сообщал, что в россии сворачивают доступ к официальной статистике. Это может свидетельствовать о намеренном сокрытии реального состояния экономики в условиях полномасштабной войны против Украины.

Также в СВР Украины сообщили, что российская экономика вошла в 2026 год с очень низкими показателями, включая рекордный дефицит региональных бюджетов в 1,538 трлн рублей.

Евгений Устименко

