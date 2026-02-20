російський банк ВТБ ініціював банкрутство нафтової групи "First Oil" - розвідка
Київ • УНН
Державний російський банк ВТБ ініціював банкрутство нафтової групи "First Oil" через заборгованість у 78,3 млн доларів. Активи компанії, що видобуває до 500 тис. тонн нафти на рік, перейдуть під контроль державних структур.
Державний російський банк ВТБ ініціював банкрутство нафтової групи "First Oil", оскільки заборгованість компанії перед банком сягає 78,3 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
Дана група видобуває до 500 тис. тон нафти на рік у комі та ханти-мансійському автономному окрузі і має підтверджені запаси близько 14 млн тон. Тепер усі ці активи перейдуть під контроль державних структур.
За даними СЗР України, причини колапсу є системними. Санкційний тиск обвалив ціни на російську нафту нижче 40 доларів за барель, зробивши частину родовищ збитковими.
Висока ключова ставка ЦБ унеможливила рефінансування боргів. Сукупний результат видобувних компаній у 2025 році - мінус 7,5 млрд доларів, при цьому обсяг реструктуризованих галузевих кредитів досяг 35,2 млрд доларів: фактично кожен п'ятий галузевий кредит переписаний на нових умовах
Водночас лише у січні 2026 року російські компанії 51 раз не виконали зобов'язання за борговими паперами - вдвічі більше, ніж рік тому. Сума пропущених виплат - 3,38 млрд рублів проти 1,78 млрд у січні 2025-го. Тільки за один тиждень дефолт допустили 10 компаній. За весь 2025 рік зафіксовано 25 дефолтів за облігаціями, що є рекордом з 2022 року.
За даними ЦБ, 11% усіх корпоративних позик вже є проблемними. З урахуванням реструктуризованих кредитів - майже 15% усього корпоративного портфеля. Під реструктуризацію підпали 2,7 трлн рублів позик нафтогазових компаній, стільки ж - у промисловості, 1,6 трлн - у металургії та гірничодобувній галузі. Вугільники накопичили понад 300 млрд рублів сальдованого збитку
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України повідомляв, що в росії згортають доступ до офіційної статистики. Це може свідчити про навмисне приховування реального стану економіки в умовах повномасштабної війни проти України.
Також у СЗР України повідомили, що російська економіка увійшла в 2026 рік з дуже низькими показниками, включаючи рекордний дефіцит регіональних бюджетів у 1,538 трлн рублів.