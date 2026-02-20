російський банк ВТБ ініціював банкрутство нафтової групи "First Oil" - розвідка

$43.270.03
50.920.34
ukenru
14:46 • 1858 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 5524 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 9470 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 11751 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 23795 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 11707 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 19013 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49520 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82118 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51391 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.8м/с
64%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 30767 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 33132 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD20 лютого, 07:52 • 17957 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 27678 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 14440 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 6344 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 14614 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 23795 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 54239 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 89380 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Сергій Лисак
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Іран
Женева
Реклама
УНН Lite
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 3306 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 27844 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 33296 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 30929 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 26998 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Дипломатка

російський банк ВТБ ініціював банкрутство нафтової групи "First Oil" - розвідка

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Державний російський банк ВТБ ініціював банкрутство нафтової групи "First Oil" через заборгованість у 78,3 млн доларів. Активи компанії, що видобуває до 500 тис. тонн нафти на рік, перейдуть під контроль державних структур.

російський банк ВТБ ініціював банкрутство нафтової групи "First Oil" - розвідка
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Державний російський банк ВТБ ініціював банкрутство нафтової групи "First Oil", оскільки заборгованість компанії перед банком сягає 78,3 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Дана група видобуває до 500 тис. тон нафти на рік у комі та ханти-мансійському автономному окрузі і має підтверджені запаси близько 14 млн тон. Тепер усі ці активи перейдуть під контроль державних структур.

За даними СЗР України, причини колапсу є системними. Санкційний тиск обвалив ціни на російську нафту нижче 40 доларів за барель, зробивши частину родовищ збитковими.

Висока ключова ставка ЦБ унеможливила рефінансування боргів. Сукупний результат видобувних компаній у 2025 році - мінус 7,5 млрд доларів, при цьому обсяг реструктуризованих галузевих кредитів досяг 35,2 млрд доларів: фактично кожен п'ятий галузевий кредит переписаний на нових умовах

- йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

Водночас лише у січні 2026 року російські компанії 51 раз не виконали зобов'язання за борговими паперами - вдвічі більше, ніж рік тому. Сума пропущених виплат - 3,38 млрд рублів проти 1,78 млрд у січні 2025-го. Тільки за один тиждень дефолт допустили 10 компаній. За весь 2025 рік зафіксовано 25 дефолтів за облігаціями, що є рекордом з 2022 року.

За даними ЦБ, 11% усіх корпоративних позик вже є проблемними. З урахуванням реструктуризованих кредитів - майже 15% усього корпоративного портфеля. Під реструктуризацію підпали 2,7 трлн рублів позик нафтогазових компаній, стільки ж - у промисловості, 1,6 трлн - у металургії та гірничодобувній галузі. Вугільники накопичили понад 300 млрд рублів сальдованого збитку

 - йдеться в повідомленні української зовнішньої розвідки.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України повідомляв, що в росії згортають доступ до офіційної статистики. Це може свідчити про навмисне приховування реального стану економіки в умовах повномасштабної війни проти України.

Також у СЗР України повідомили, що російська економіка увійшла в 2026 рік з дуже низькими показниками, включаючи рекордний дефіцит регіональних бюджетів у 1,538 трлн рублів.

Євген Устименко

ЕкономікаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Україна