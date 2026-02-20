Державний російський банк ВТБ ініціював банкрутство нафтової групи "First Oil", оскільки заборгованість компанії перед банком сягає 78,3 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Дана група видобуває до 500 тис. тон нафти на рік у комі та ханти-мансійському автономному окрузі і має підтверджені запаси близько 14 млн тон. Тепер усі ці активи перейдуть під контроль державних структур.

За даними СЗР України, причини колапсу є системними. Санкційний тиск обвалив ціни на російську нафту нижче 40 доларів за барель, зробивши частину родовищ збитковими.

Висока ключова ставка ЦБ унеможливила рефінансування боргів. Сукупний результат видобувних компаній у 2025 році - мінус 7,5 млрд доларів, при цьому обсяг реструктуризованих галузевих кредитів досяг 35,2 млрд доларів: фактично кожен п'ятий галузевий кредит переписаний на нових умовах

Водночас лише у січні 2026 року російські компанії 51 раз не виконали зобов'язання за борговими паперами - вдвічі більше, ніж рік тому. Сума пропущених виплат - 3,38 млрд рублів проти 1,78 млрд у січні 2025-го. Тільки за один тиждень дефолт допустили 10 компаній. За весь 2025 рік зафіксовано 25 дефолтів за облігаціями, що є рекордом з 2022 року.

За даними ЦБ, 11% усіх корпоративних позик вже є проблемними. З урахуванням реструктуризованих кредитів - майже 15% усього корпоративного портфеля. Під реструктуризацію підпали 2,7 трлн рублів позик нафтогазових компаній, стільки ж - у промисловості, 1,6 трлн - у металургії та гірничодобувній галузі. Вугільники накопичили понад 300 млрд рублів сальдованого збитку