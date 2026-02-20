Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт

Специальный правовой режим Defence City открывает для предприятий оборонно-промышленного комплекса ряд существенных преимуществ, однако в нынешнем виде не является универсальным решением для всех игроков рынка. Об этом в комментарии УНН рассказал экономист и авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора Богдан Долинце.

Defence City или Дія.City

По словам эксперта, одной из ключевых особенностей является то, что предприятие ОПК фактически не может одновременно находиться в двух специальных режимах. Речь идет о Дія.City и Defence City.

"Этот спецрежим – Defense City, он, в принципе, дает много существенных преимуществ для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Но часть компаний все же не рассматривает его для перехода в связи с тем, что он не позволяет фактически быть компании в обоих режимах, то есть в режиме Дія.City и Defense City. Поэтому каждая компания исходит из своих приоритетов и принимает решение относительно того или иного режима", – пояснил Долинце.

Помимо налоговых и таможенных стимулов, Defence City предусматривает возможность ограничения доступа к информации о предприятии в публичных реестрах. Это, по мнению Долинце, с одной стороны, повышает безопасность производителей в условиях войны, делая их менее заметными для врага. Но с другой создает риски потенциального использования спецрежима компаниями, не имеющими прямого отношения к сектору безопасности и обороны.

По словам эксперта, уже есть компании, которые оценили Defence City и решили оставаться в других режимах налогообложения. "Поэтому сказать, что режим Defense City прямо влияет на способности компании производить или разрабатывать те или иные продукты, наверное, нельзя. То есть компании в разных режимах могут осуществлять эту деятельность, во-первых. Во-вторых, это будет влиять только на стимулы, и в некоторых случаях существует возможность, что тот же режим Defense City может быть даже менее благоприятен для развития компании, чем другие режимы", - пояснил он.

Недостаток стимулов для локализации производства

Долинце добавил, что на сегодняшний день в Defence City отсутствует часть инструментов, которые могли бы сделать его по-настоящему привлекательным для масштабирования производства.

"Когда мы говорим о режиме Defense City, необходимо понимать, что, к сожалению, многие стимулирующие инструменты, которые могли бы сделать этот режим действительно очень привлекательным для оборонных предприятий, в нем еще не предусмотрены. Возможно, они появятся в будущем. Это, в первую очередь, связано, например, с определенными инструментами стимулирования оборонных предприятий", - отметил эксперт.

В частности, речь идет о налоговых стимулах для импорта компонентов и оборудования для оружия и техники, которую используют Вооруженные силы Украины. Сейчас, по словам Долинце, на импортные комплектующие для оборонной техники не распространяется НДС, тогда как украинский производитель, который производит аналогичные компоненты внутри страны, вынужден закладывать в стоимость продукции этот налог.

"Это, фактически, делает условия для украинских производителей менее привлекательными, чем, например, когда они эти компоненты покупают за пределами Украины. Это не стимулирует развитие или локализацию тех или иных технологий и компонентов", - считает Долинце.

Формальные барьеры для потенциальных резидентов

Авиационный эксперт отмечает, что Defence City является новой инициативой, которая пока не идеально настроена. По его убеждению, законодатель должен учитывать реалии украинского рынка и адаптировать критерии доступа предприятий к этому спецрежиму.

Например, изменения необходимы в части нормы об отсутствии уголовных производств, в которых фигурирует потенциальный резидент.

"Если говорить о прозрачности доступа, то необходимо понимать, что несмотря на те дополнительные средства или режимы и стимулы, которые предлагает Defence City, они должны учитывать и соответствующие реалии, в том числе самих производителей. Например, если компания не имеет подтвержденных нарушений именно судом, то логично было бы любые подозрения или даже производства, но которые не доказаны или не закрыты, наверное, был бы смысл их не учитывать при принятии решений или рассмотрении документов. Но здесь больше вопрос к законодателю, каким образом были именно определены условия режима, и, возможно, стоило бы их пересмотреть", - отметил Долинце.

Что нужно изменить

По мнению Богдана Долинце, чтобы Defence City стал реальным драйвером развития оборонных и авиационных технологий, необходимо в частности расширить налоговые стимулы для локализации производства.

Кроме того, должны быть уменьшены фискальные барьеры для закупок производственного и исследовательского оборудования. "Возможно, либо вообще отменить НДС на такое оборудование и пошлины, либо существенно отсрочить срок, когда они должны фактически за них оплачивать. Вот это бы позволило высвобожденные средства инвестировать в развитие новых продуктов, в первую очередь, а не в оплату тех или иных пошлин", - считает эксперт.

Также необходимо пересмотреть критерии допуска потенциальных резидентов, в частности относительно автоматического учета открытых уголовных производств, в которых фигурирует предприятие.

По мнению эксперта, также стоит обеспечить баланс между безопасностью и прозрачностью режима.

"Когда мы говорим о режиме Defence City, должны понимать, что речь идет, в первую очередь, именно о стимулировании компаний оборонно-промышленного сектора развивать свои продукты, во-первых, а во-вторых, это фактически усиливать Силы безопасности и обороны страны. Это означает, что стоило бы все же предусмотреть или расширить в соответствующем режиме именно те компоненты, которые приводят к такому стимулированию", - отметил Долинце.

Таким образом, Defence City остается перспективным, но еще не полностью доработанным инструментом. Дальнейшая адаптация его условий к реалиям рынка может определить, действительно ли станет спецрежим системным механизмом масштабирования украинского оборонно-промышленного комплекса в условиях войны.

Напомним

В Украине заработал спецрежим Defence City. Это элемент системной государственной политики в сфере безопасности и обороны. Этот правовой режим должен создать благоприятные условия для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты Defence City получают комплекс экономических и операционных стимулов, которые должны уменьшить фискальную нагрузку и ускорить развитие производства. Речь идет в частности об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования предприятиями ОПК средств в свое развитие, а также освобождении от земельного, имущественного и экологического налогов.

Кроме того, для резидентов будут действовать упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственная поддержка релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Предприятие может получить статус резидента Defence City при условии, что юридическое лицо соответствует требованиям относительно доли квалифицированного дохода (доход от реализации оборонных товаров собственного производства или выполнения работ и/или оказания услуг по оборонным товарам) за предыдущий календарный год, а также в отношении такого лица отсутствуют обстоятельства для дисквалификации.

Доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75% общего дохода юридического лица (с учетом исключений) и не менее 50% общего дохода для субъектов самолетостроения.

Резидентом не может быть компания, которая зарегистрирована в соответствии с законодательством иностранного государства или которая нарушила требования относительно раскрытия информации о структуре собственности или конечных бенефициарах.

Не может быть включено в реестр также предприятие, среди акционеров/участников которого есть лица, связанные с государством-агрессором, или в отношении которого применены санкции, или которое связано с лицом, в отношении которого применены санкции.

В Defence City не могут войти юридические лица, в отношении которых в течение последних 12 месяцев был установлен факт нарушения обязанностей по государственному контракту по оборонным закупкам; которые не являются плательщиком налога на прибыль или внесены в реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Предприятие не может стать резидентом, если оно имеет налоговый долг более 10 минимальных заработных плат; если оно находится и работает на временно оккупированной территории Украины, а также является фигурантом уголовных производств.

Минобороны сообщило о том, что первая компания получила статус резидента.