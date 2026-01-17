$43.180.08
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 13565 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 17829 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 23072 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 20488 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 36987 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32528 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28162 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25997 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25363 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Кремль отдает оккупированный Мариуполь под контроль кадыровцев в обмен на лояльность - АТЕШ

Киев • УНН

 • 4 просмотра

АТЕШ сообщил, что Москва планирует передать оккупированный Мариуполь под полное влияние чеченских группировок. В город прибывают дополнительные подразделения "Ахмат" для монополизации местных ресурсов и промышленного потенциала.

Кремль отдает оккупированный Мариуполь под контроль кадыровцев в обмен на лояльность - АТЕШ

Партизанское движение АТЕШ сообщило о планах москвы передать временно оккупированный Мариуполь и прилегающий регион под полное влияние чеченских группировок. По данным агентов сопротивления, в город уже прибывают дополнительные подразделения "ахмат" для окончательной монополизации местных ресурсов. Об этом пишет УНН.

Детали

Основным интересом чеченских боевиков является промышленный потенциал разрушенного города. Кремль фактически выдал разрешение на разграбление региона, игнорируя интересы как местных жителей, так и рядовых коллаборантов.

АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской Самаре16.01.26, 07:20 • 30967 просмотров

Главный интерес кадыровцев сосредоточен именно на огромном промышленном потенциале разрушенного Мариуполя. По разрешению из кремля город фактически отдается на разграбление в обмен на лояльность, при этом интересы местных жителей или рядовых российских коллаборантов во внимание не принимаются

– отмечают в АТЕШ.

Новые "хозяева" на улицах города

Мариупольцы все чаще фиксируют присутствие боевиков на элитных внедорожниках, которые демонстративно нарушают правила и демонстрируют свое превосходство над другими оккупационными подразделениями.

Местные жители все чаще замечают на улицах города большое количество военнослужащих кавказской национальности с шевронами "ахмата", которые передвигаются на дорогих внедорожниках без номеров или с поддельными знаками. Такое демонстративное поведение подтверждает их уверенность в полной безнаказанности и статусе новых "хозяев" региона

– сообщают партизаны.

Партизаны отмечают, что уже фиксируют места дислокации новоприбывших "бизнесменов в форме" и отслеживают маршруты их передвижения для дальнейшей передачи данных Силам обороны Украины. 

Оккупанты принудительно переводят гражданские больницы Запорожья на нужды минобороны рф - АТЕШ14.01.26, 21:38 • 4309 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Украина
Мариуполь