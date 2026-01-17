Партизанское движение АТЕШ сообщило о планах москвы передать временно оккупированный Мариуполь и прилегающий регион под полное влияние чеченских группировок. По данным агентов сопротивления, в город уже прибывают дополнительные подразделения "ахмат" для окончательной монополизации местных ресурсов. Об этом пишет УНН.

Детали

Основным интересом чеченских боевиков является промышленный потенциал разрушенного города. Кремль фактически выдал разрешение на разграбление региона, игнорируя интересы как местных жителей, так и рядовых коллаборантов.

АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской Самаре

Главный интерес кадыровцев сосредоточен именно на огромном промышленном потенциале разрушенного Мариуполя. По разрешению из кремля город фактически отдается на разграбление в обмен на лояльность, при этом интересы местных жителей или рядовых российских коллаборантов во внимание не принимаются – отмечают в АТЕШ.

Новые "хозяева" на улицах города

Мариупольцы все чаще фиксируют присутствие боевиков на элитных внедорожниках, которые демонстративно нарушают правила и демонстрируют свое превосходство над другими оккупационными подразделениями.

Местные жители все чаще замечают на улицах города большое количество военнослужащих кавказской национальности с шевронами "ахмата", которые передвигаются на дорогих внедорожниках без номеров или с поддельными знаками. Такое демонстративное поведение подтверждает их уверенность в полной безнаказанности и статусе новых "хозяев" региона – сообщают партизаны.

Партизаны отмечают, что уже фиксируют места дислокации новоприбывших "бизнесменов в форме" и отслеживают маршруты их передвижения для дальнейшей передачи данных Силам обороны Украины.

Оккупанты принудительно переводят гражданские больницы Запорожья на нужды минобороны рф - АТЕШ