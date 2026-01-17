кремль віддає окупований Маріуполь під контроль кадирівців в обмін на лояльність - АТЕШ

Партизанський рух АТЕШ повідомив про плани москви передати тимчасово окупований Маріуполь та прилеглий регіон під повний вплив чеченських угруповань. За даними агентів спротиву, до міста вже прибувають додаткові підрозділи "ахмат" для остаточної монополізації місцевих ресурсів. Про це пише УНН.

Деталі

Основним інтересом чеченських бойовиків є промисловий потенціал зруйнованого міста. Кремль фактично видав дозвіл на розграбування регіону, ігноруючи інтереси як місцевих жителів, так і рядових колаборантів.

Головний інтерес кадирівців зосереджений саме на величезному промисловому потенціалі зруйнованого Маріуполя. За дозволом із кремля місто фактично віддається на розграбування в обмін на лояльність, при цьому інтереси місцевих жителів або рядових російських колаборантів до уваги не беруться – зазначають у АТЕШ.

Нові "господарі" на вулицях міста

Маріупольці все частіше фіксують присутність бойовиків на елітних позашляховиках, які демонстративно порушують правила та демонструють свою перевагу над іншими окупаційними підрозділами.

Місцеві жителі все частіше помічають на вулицях міста велику кількість військовослужбовців кавказької національності з шевронами "ахмата", які пересуваються на дорогих позашляховиках без номерів або з підробленими знаками. Така демонстративна поведінка підтверджує їхню впевненість у повній безкарності та статусі нових "господарів" регіону – повідомляють партизани.

Партизани наголошують, що вже фіксують місця дислокації новоприбулих "бізнесменів у формі" та відстежують маршрути їхнього пересування для подальшої передачі даних Силам оборони України.

