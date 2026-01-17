$43.180.08
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 13642 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 17877 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 23149 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 20516 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 37014 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32548 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28169 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26002 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25370 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
кремль віддає окупований Маріуполь під контроль кадирівців в обмін на лояльність - АТЕШ

Київ • УНН

 • 42 перегляди

АТЕШ повідомив, що москва планує передати окупований Маріуполь під повний вплив чеченських угруповань. До міста прибувають додаткові підрозділи "ахмат" для монополізації місцевих ресурсів та промислового потенціалу.

кремль віддає окупований Маріуполь під контроль кадирівців в обмін на лояльність - АТЕШ

Партизанський рух АТЕШ повідомив про плани москви передати тимчасово окупований Маріуполь та прилеглий регіон під повний вплив чеченських угруповань. За даними агентів спротиву, до міста вже прибувають додаткові підрозділи "ахмат" для остаточної монополізації місцевих ресурсів. Про це пише УНН.

Деталі

Основним інтересом чеченських бойовиків є промисловий потенціал зруйнованого міста. Кремль фактично видав дозвіл на розграбування регіону, ігноруючи інтереси як місцевих жителів, так і рядових колаборантів.

АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самарі16.01.26, 07:20 • 30971 перегляд

Головний інтерес кадирівців зосереджений саме на величезному промисловому потенціалі зруйнованого Маріуполя. За дозволом із кремля місто фактично віддається на розграбування в обмін на лояльність, при цьому інтереси місцевих жителів або рядових російських колаборантів до уваги не беруться

– зазначають у АТЕШ.

Нові "господарі" на вулицях міста

Маріупольці все частіше фіксують присутність бойовиків на елітних позашляховиках, які демонстративно порушують правила та демонструють свою перевагу над іншими окупаційними підрозділами.

Місцеві жителі все частіше помічають на вулицях міста велику кількість військовослужбовців кавказької національності з шевронами "ахмата", які пересуваються на дорогих позашляховиках без номерів або з підробленими знаками. Така демонстративна поведінка підтверджує їхню впевненість у повній безкарності та статусі нових "господарів" регіону

– повідомляють партизани.

Партизани наголошують, що вже фіксують місця дислокації новоприбулих "бізнесменів у формі" та відстежують маршрути їхнього пересування для подальшої передачі даних Силам оборони України. 

Окупанти примусово переводять цивільні лікарні Запоріжжя на потреби міноборони рф - АТЕШ14.01.26, 21:38 • 4309 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Маріуполь