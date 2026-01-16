$43.180.08
15 января, 22:04 • 7560 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 19650 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 26668 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 60069 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 71603 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 37811 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 34218 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 53202 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42596 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 44855 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
публикации
Эксклюзивы
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской Самаре

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Партизанское движение АТЕШ провело разведку штаба 2-й армии РФ в Самаре, который руководит наступательными операциями на Покровском направлении. Полученные данные переданы Силам обороны Украины.

АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской Самаре

Партизанское движение АТЕШ провело успешную разведку штаба 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа рф, расположенного в Самаре. Этот объект является ключевым командным пунктом, который непосредственно руководит наступательными операциями российских войск на Покровском направлении. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным подполья, именно в этом штабе планируются атаки и координируются действия подразделений, пытающихся захватить Покровск. Речь идет об управлении такими соединениями:

  • 21-я и 30-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады;
    • 385-я гвардейская артиллерийская бригада.

      Агенты движения отмечают, что эти подразделения известны тактикой "мясных штурмов" и огромными потерями среди личного состава. Партизанам удалось получить доступ к внутренней информации относительно характера приказов командования и реального морально-психологического состояния оккупационных войск.

      Движение АТЕШ зафиксировало масштабные репрессии против религиозных общин в оккупированном Крыму05.01.26, 07:21 • 5250 просмотров

      Детали разведки: от номеров авто до графиков патрулей

      В ходе операции в Самаре агенты АТЕШ выполнили значительный объем работы для деанонимизации руководства армии. В частности:

      • Зафиксирована территория штаба и все прилегающие объекты.
        • Идентифицированы номера автомобилей высшего руководства и оперативных служб.
          • Изучена система охраны, расписание патрулей и зафиксировано постоянное присутствие экипажей ДПС возле объекта.
            • Установлены личности начальника штаба и ряда высоких офицеров, которых агенты видели лично.

              Сотрудничество с Силами обороны Украины

              Представители движения отмечают, что работают не только внешне, но и имеют доступ к секретным данным по планированию операций. Все собранные фото-, видеоматериалы и координаты уже переданы Силам обороны Украины для дальнейшей обработки.

              Каждое их (российское - ред.) преступное решение фиксируется и не останется без ответа

              - подытожили в АТЕШ.

              Оккупанты принудительно переводят гражданские больницы Запорожья на нужды минобороны рф - АТЕШ14.01.26, 21:38 • 4138 просмотров

              Степан Гафтко

              Война в Украине
              Военное положение
              Война в Украине
              Покровск
              Вооруженные силы Украины