АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской Самаре
Киев • УНН
Партизанское движение АТЕШ провело разведку штаба 2-й армии РФ в Самаре, который руководит наступательными операциями на Покровском направлении. Полученные данные переданы Силам обороны Украины.
Партизанское движение АТЕШ провело успешную разведку штаба 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа рф, расположенного в Самаре. Этот объект является ключевым командным пунктом, который непосредственно руководит наступательными операциями российских войск на Покровском направлении. Об этом пишет УНН.
Подробности
По данным подполья, именно в этом штабе планируются атаки и координируются действия подразделений, пытающихся захватить Покровск. Речь идет об управлении такими соединениями:
- 21-я и 30-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады;
- 385-я гвардейская артиллерийская бригада.
Агенты движения отмечают, что эти подразделения известны тактикой "мясных штурмов" и огромными потерями среди личного состава. Партизанам удалось получить доступ к внутренней информации относительно характера приказов командования и реального морально-психологического состояния оккупационных войск.
Детали разведки: от номеров авто до графиков патрулей
В ходе операции в Самаре агенты АТЕШ выполнили значительный объем работы для деанонимизации руководства армии. В частности:
- Зафиксирована территория штаба и все прилегающие объекты.
- Идентифицированы номера автомобилей высшего руководства и оперативных служб.
- Изучена система охраны, расписание патрулей и зафиксировано постоянное присутствие экипажей ДПС возле объекта.
- Установлены личности начальника штаба и ряда высоких офицеров, которых агенты видели лично.
Сотрудничество с Силами обороны Украины
Представители движения отмечают, что работают не только внешне, но и имеют доступ к секретным данным по планированию операций. Все собранные фото-, видеоматериалы и координаты уже переданы Силам обороны Украины для дальнейшей обработки.
Каждое их (российское - ред.) преступное решение фиксируется и не останется без ответа
