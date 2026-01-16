АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской Самаре

Партизанское движение АТЕШ провело успешную разведку штаба 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа рф, расположенного в Самаре. Этот объект является ключевым командным пунктом, который непосредственно руководит наступательными операциями российских войск на Покровском направлении. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным подполья, именно в этом штабе планируются атаки и координируются действия подразделений, пытающихся захватить Покровск. Речь идет об управлении такими соединениями:

21-я и 30-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады;

385-я гвардейская артиллерийская бригада.

Агенты движения отмечают, что эти подразделения известны тактикой "мясных штурмов" и огромными потерями среди личного состава. Партизанам удалось получить доступ к внутренней информации относительно характера приказов командования и реального морально-психологического состояния оккупационных войск.

Детали разведки: от номеров авто до графиков патрулей

В ходе операции в Самаре агенты АТЕШ выполнили значительный объем работы для деанонимизации руководства армии. В частности:

Зафиксирована территория штаба и все прилегающие объекты.

Идентифицированы номера автомобилей высшего руководства и оперативных служб.

Изучена система охраны, расписание патрулей и зафиксировано постоянное присутствие экипажей ДПС возле объекта.

Установлены личности начальника штаба и ряда высоких офицеров, которых агенты видели лично.

Сотрудничество с Силами обороны Украины

Представители движения отмечают, что работают не только внешне, но и имеют доступ к секретным данным по планированию операций. Все собранные фото-, видеоматериалы и координаты уже переданы Силам обороны Украины для дальнейшей обработки.

Каждое их (российское - ред.) преступное решение фиксируется и не останется без ответа - подытожили в АТЕШ.

