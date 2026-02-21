Трамп посетит Китай в следующем месяце для обсуждения торговой политики после отмены тарифов

$43.270.03
50.920.34
ukenru
20 февраля, 19:44 • 10100 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 16623 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 16087 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 21779 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 22630 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 21219 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 24108 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 43361 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15231 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21331 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
0.6м/с
81%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Молдове арестовали трех агентов рф, готовивших заказные убийства в Украине20 февраля, 18:55 • 4794 просмотра
Трамп анонсировал новые глобальные пошлины в размере 10%: как они будут действовать20 февраля, 19:10 • 4692 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 9136 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 4502 просмотра
Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного судаPhoto00:13 • 4720 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 24322 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 33673 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 43361 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 63642 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 100248 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Гитанас Науседа
Си Цзиньпин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Вашингтон
Милан
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 4650 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 9474 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 16817 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 39842 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 42329 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
9К720 Искандер

Трамп посетит Китай в следующем месяце для обсуждения торговой политики после отмены тарифов

Киев • УНН

 • 1886 просмотра

Президент США Дональд Трамп посетит Пекин 31 марта – 2 апреля для встречи с Си Цзиньпином. Визит состоится после отмены Верховным судом США импортных тарифов, введенных Трампом.

Трамп посетит Китай в следующем месяце для обсуждения торговой политики после отмены тарифов

Президент США Дональд Трамп совершит официальный визит в Пекин с 31 марта по 2 апреля для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Поездку подтвердили в Белом доме сразу после решения Верховного суда США, который отменил введенные Трампом масштабные импортные тарифы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение Верховного суда признало, что президент превысил полномочия, введя 20-процентные пошлины на китайские товары через механизм чрезвычайных ситуаций. Ранее эти ограничения использовались как инструмент давления на Пекин в вопросах борьбы с торговлей фентанилом и сокращения торгового дефицита.

Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам "позором"20.02.26, 18:54 • 3054 просмотра

Теперь сторонам придется искать новые правовые рамки для стабилизации отношений, которые только начали демонстрировать признаки устойчивости после длительного напряжения.

Приоритеты переговоров в Пекине

Помимо пересмотра тарифной сетки, лидеры двух государств обсудят вопросы экспорта критически важных минералов и меры по прекращению незаконного оборота наркотических веществ. Пекин ранее согласился на определенные уступки в обмен на ослабление экономического давления, и теперь предстоящая встреча должна определить, сохранятся ли эти договоренности после судебного вмешательства.

Благодаря пошлинам удалось урегулировать пять войн - Трамп20.02.26, 22:08 • 3020 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Верховный суд Соединенных Штатов
Белый дом
Reuters
Пекин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай