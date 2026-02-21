Трамп посетит Китай в следующем месяце для обсуждения торговой политики после отмены тарифов

Президент США Дональд Трамп совершит официальный визит в Пекин с 31 марта по 2 апреля для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Поездку подтвердили в Белом доме сразу после решения Верховного суда США, который отменил введенные Трампом масштабные импортные тарифы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение Верховного суда признало, что президент превысил полномочия, введя 20-процентные пошлины на китайские товары через механизм чрезвычайных ситуаций. Ранее эти ограничения использовались как инструмент давления на Пекин в вопросах борьбы с торговлей фентанилом и сокращения торгового дефицита.

Теперь сторонам придется искать новые правовые рамки для стабилизации отношений, которые только начали демонстрировать признаки устойчивости после длительного напряжения.

Приоритеты переговоров в Пекине

Помимо пересмотра тарифной сетки, лидеры двух государств обсудят вопросы экспорта критически важных минералов и меры по прекращению незаконного оборота наркотических веществ. Пекин ранее согласился на определенные уступки в обмен на ослабление экономического давления, и теперь предстоящая встреча должна определить, сохранятся ли эти договоренности после судебного вмешательства.

