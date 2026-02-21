Трамп відвідає Китай наступного місяця для обговорення торговельної політики після скасування тарифів

$43.270.03
50.920.34
ukenru
19:44 • 6912 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 12209 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 13249 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 19051 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 20847 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 20502 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 23291 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 41792 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14976 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21087 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
72%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафту з рф замість Індії у лютому скуповують зі знижками нафтопереробники з Китаю - Bloomberg20 лютого, 15:26 • 5374 перегляди
Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа20 лютого, 15:31 • 10649 перегляди
В ЄС аналізують рішення Верховного суду США щодо скасування мит Трампа20 лютого, 16:01 • 4366 перегляди
Трамп збирає пресконференцію після скасування Верховним судом глобальних митVideo20 лютого, 17:28 • 4464 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 6434 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 23156 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 32512 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 41792 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 62820 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 99252 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Кріс Мартін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Вашингтон
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20:02 • 3198 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 6448 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 16252 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 39334 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 41846 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Фільм

Трамп відвідає Китай наступного місяця для обговорення торговельної політики після скасування тарифів

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Президент США Дональд Трамп відвідає Пекін 31 березня – 2 квітня для зустрічі з Сі Цзіньпіном. Візит відбудеться після скасування Верховним судом США імпортних тарифів, запроваджених Трампом.

Трамп відвідає Китай наступного місяця для обговорення торговельної політики після скасування тарифів

Президент США Дональд Трамп здійснить офіційний візит до Пекіна з 31 березня по 2 квітня для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Поїздку підтвердили у Білому домі відразу після рішення Верховного суду США, який скасував запроваджені Трампом масштабні імпортні тарифи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення Верховного суду визнало, що президент перевищив повноваження, запровадивши 20-відсоткові мита на китайські товари через механізм надзвичайних ситуацій. Раніше ці обмеження використовувалися як інструмент тиску на Пекін у питаннях боротьби з торгівлею фентанілом та скорочення торговельного дефіциту.

Трамп назвав рішення Верховного суду США щодо мит "ганьбою"20.02.26, 18:54 • 2950 переглядiв

Тепер сторонам доведеться шукати нові правові межі для стабілізації відносин, які тільки почали демонструвати ознаки стійкості після тривалої напруги.

Пріоритети переговорів у Пекіні

Окрім перегляду тарифної сітки, лідери двох держав обговорять питання експорту критично важливих мінералів та заходи щодо припинення незаконного обігу наркотичних речовин. Пекін раніше погодився на певні поступки в обмін на послаблення економічного тиску, і тепер майбутня зустріч має визначити, чи збережуться ці домовленості після судового втручання.

Завдяки митам вдалося врегулювати п’ять воєн - Трамп20.02.26, 22:08 • 2588 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Верховний суд США
Білий дім
Reuters
Пекін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай