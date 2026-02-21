Трамп відвідає Китай наступного місяця для обговорення торговельної політики після скасування тарифів

Президент США Дональд Трамп здійснить офіційний візит до Пекіна з 31 березня по 2 квітня для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Поїздку підтвердили у Білому домі відразу після рішення Верховного суду США, який скасував запроваджені Трампом масштабні імпортні тарифи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення Верховного суду визнало, що президент перевищив повноваження, запровадивши 20-відсоткові мита на китайські товари через механізм надзвичайних ситуацій. Раніше ці обмеження використовувалися як інструмент тиску на Пекін у питаннях боротьби з торгівлею фентанілом та скорочення торговельного дефіциту.

Тепер сторонам доведеться шукати нові правові межі для стабілізації відносин, які тільки почали демонструвати ознаки стійкості після тривалої напруги.

Пріоритети переговорів у Пекіні

Окрім перегляду тарифної сітки, лідери двох держав обговорять питання експорту критично важливих мінералів та заходи щодо припинення незаконного обігу наркотичних речовин. Пекін раніше погодився на певні поступки в обмін на послаблення економічного тиску, і тепер майбутня зустріч має визначити, чи збережуться ці домовленості після судового втручання.

