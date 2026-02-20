$43.270.03
16:35 • 1542 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 7776 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 12631 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 14318 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 16757 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 31656 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 13275 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20114 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50115 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82767 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Трамп назвав рішення Верховного суду США щодо мит "ганьбою"

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Президент США зустрічався з двопартійною групою губернаторів і заявив сьогодні вранці, що має запасний план щодо мит після рішення Верховного суду США.

Трамп назвав рішення Верховного суду США щодо мит "ганьбою"

Президент США Дональд Трамп назвав рішення Верховного суду "ганьбою". Про це NBC News повідомило джерело, знайоме з його реакцією, передає УНН.

Президент США зустрічався з двопартійною групою губернаторів і заявив сьогодні вранці, що має запасний план, йдеться в повідомленні.

Білий дім поки що офіційно не прокоментував рішення.

Скасування мит Трампа: як реагують ринки20.02.26, 17:47 • 1332 перегляди

Додамо

Як пише AP, президент Трамп дійсно має можливості продовжувати агресивно оподатковувати імпорт навіть після того, як Верховний суд скасував мита, які він запровадив минулого року майже на кожну країну світу.

Судді не повірили в загальні заяви президента про повноваження запроваджувати тарифи, як він вважає за потрібне. Але Трамп може повторно використовувати митні повноваження, які він застосував під час свого першого терміну, і може вдатися до інших, включаючи ті, що сягають часів Великої депресії.

В ЄС аналізують рішення Верховного суду США щодо скасування мит Трампа20.02.26, 18:01 • 1450 переглядiв

"Важко побачити тут якийсь шлях, де мита закінчуються", – сказала професор торгового права Джорджтаунського університету Кетлін Клауссен. "Я цілком переконана, що він міг би відновити митний ландшафт, який він має зараз, використовуючи інші повноваження".

Нагадаємо

Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Ассошіейтед Прес
Верховний суд США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки