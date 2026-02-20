Трамп назвав рішення Верховного суду США щодо мит "ганьбою"

Президент США Дональд Трамп назвав рішення Верховного суду "ганьбою". Про це NBC News повідомило джерело, знайоме з його реакцією, передає УНН.

Президент США зустрічався з двопартійною групою губернаторів і заявив сьогодні вранці, що має запасний план, йдеться в повідомленні.

Білий дім поки що офіційно не прокоментував рішення.

Як пише AP, президент Трамп дійсно має можливості продовжувати агресивно оподатковувати імпорт навіть після того, як Верховний суд скасував мита, які він запровадив минулого року майже на кожну країну світу.

Судді не повірили в загальні заяви президента про повноваження запроваджувати тарифи, як він вважає за потрібне. Але Трамп може повторно використовувати митні повноваження, які він застосував під час свого першого терміну, і може вдатися до інших, включаючи ті, що сягають часів Великої депресії.

"Важко побачити тут якийсь шлях, де мита закінчуються", – сказала професор торгового права Джорджтаунського університету Кетлін Клауссен. "Я цілком переконана, що він міг би відновити митний ландшафт, який він має зараз, використовуючи інші повноваження".

Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.