Скасування мит Трампа: як реагують ринки

$43.270.03
50.920.34
ukenru
14:46 • 2972 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 7526 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 10651 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 12785 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 25573 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 12114 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 19312 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49684 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82240 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51499 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2м/с
50%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 31931 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 34353 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD20 лютого, 07:52 • 18819 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 28936 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 15897 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 7972 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 16205 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 25573 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 55021 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 90211 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сергій Лисак
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Женева
Індія
Реклама
УНН Lite
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 4114 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 29156 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 34566 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 32130 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 27363 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Скасування мит Трампа: як реагують ринки

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Основні індекси Волл-стріт зросли після рішення Верховного суду США проти масштабних мит президента Трампа. Індекс S&P 500 зріс на 0,1%, Доу Джонса додав 20 пунктів, а Nasdaq Composite зріс на 0,1%.

Скасування мит Трампа: як реагують ринки

Основні індекси Уолл-стріт зросли після того, як Верховний суд США ухвалив рішення проти масштабних мит президента Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За даними AP, американські акції поступово зростають у ході обережних торгів після того, як Верховний суд скасував масштабне мито президента Трампа, яке було джерелом волатильності на ринку.

Індекс S&P 500 зріс на 0,1% за кілька хвилин після оголошення судом свого рішення. Раніше вранці він вагався між невеликими прибутками та втратами після того, як невтішні повідомлення про уповільнення зростання економіки та прискорення інфляції викликали відносно невелику хвилю потрясінь на ринку.

Індекс Доу Джонса додав 20 пунктів або менше 0,1%, а індекс Nasdaq Composite зріс на 0,1%. Прибутковість казначейських облігацій також залишалася досить низькою над ринком облігацій.

Контекст

Трамп вперше запровадив мита відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року, який призначений для використання лише під час надзвичайних ситуацій національного масштабу.

Його мита, введені в "День визволення" 2 квітня, включали базове мито у розмірі 10% на весь імпорт у США та додаткові мита у розмірі від 15% до 50% на більшість країн, багато з яких було переглянуто та знижено.

Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа20.02.26, 17:31 • 1080 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Санкції
Верховний суд США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки