Скасування мит Трампа: як реагують ринки

Основні індекси Уолл-стріт зросли після того, як Верховний суд США ухвалив рішення проти масштабних мит президента Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За даними AP, американські акції поступово зростають у ході обережних торгів після того, як Верховний суд скасував масштабне мито президента Трампа, яке було джерелом волатильності на ринку.

Індекс S&P 500 зріс на 0,1% за кілька хвилин після оголошення судом свого рішення. Раніше вранці він вагався між невеликими прибутками та втратами після того, як невтішні повідомлення про уповільнення зростання економіки та прискорення інфляції викликали відносно невелику хвилю потрясінь на ринку.

Індекс Доу Джонса додав 20 пунктів або менше 0,1%, а індекс Nasdaq Composite зріс на 0,1%. Прибутковість казначейських облігацій також залишалася досить низькою над ринком облігацій.

Контекст

Трамп вперше запровадив мита відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року, який призначений для використання лише під час надзвичайних ситуацій національного масштабу.

Його мита, введені в "День визволення" 2 квітня, включали базове мито у розмірі 10% на весь імпорт у США та додаткові мита у розмірі від 15% до 50% на більшість країн, багато з яких було переглянуто та знижено.

