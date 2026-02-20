Отмена пошлин Трампа: как реагируют рынки
Киев • УНН
Основные индексы Уолл-стрит выросли после решения Верховного суда США против масштабных пошлин президента Трампа. Индекс S&P 500 вырос на 0,1%, Доу Джонса прибавил 20 пунктов, а Nasdaq Composite вырос на 0,1%.
Основные индексы Уолл-стрит выросли после того, как Верховный суд США вынес решение против масштабных пошлин президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По данным AP, американские акции постепенно растут в ходе осторожных торгов после того, как Верховный суд отменил масштабную пошлину президента Трампа, которая была источником волатильности на рынке.
Индекс S&P 500 вырос на 0,1% за несколько минут после объявления судом своего решения. Ранее утром он колебался между небольшими прибылями и потерями после того, как неутешительные сообщения о замедлении роста экономики и ускорении инфляции вызвали относительно небольшую волну потрясений на рынке.
Индекс Доу Джонса прибавил 20 пунктов или менее 0,1%, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,1%. Доходность казначейских облигаций также оставалась довольно низкой над рынком облигаций.
Контекст
Трамп впервые ввел пошлины в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, который предназначен для использования только во время чрезвычайных ситуаций национального масштаба.
Его пошлины, введенные в "День освобождения" 2 апреля, включали базовую пошлину в размере 10% на весь импорт в США и дополнительные пошлины в размере от 15% до 50% на большинство стран, многие из которых были пересмотрены и снижены.
Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа20.02.26, 17:31 • 1758 просмотров