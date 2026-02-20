Отмена пошлин Трампа: как реагируют рынки

$43.270.03
50.920.34
ukenru
14:46 • 3460 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 8616 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 11147 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 13312 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 26383 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 12255 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 19430 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49720 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82281 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51541 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2м/с
50%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 32334 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 34785 просмотра
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD20 февраля, 07:52 • 19134 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 29392 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 16480 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 8794 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 16971 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 26416 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 55401 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 90611 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Сергей Лысак
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Женева
Индия
Реклама
УНН Lite
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 4532 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 29756 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 35151 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 32676 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 27527 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Отмена пошлин Трампа: как реагируют рынки

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Основные индексы Уолл-стрит выросли после решения Верховного суда США против масштабных пошлин президента Трампа. Индекс S&P 500 вырос на 0,1%, Доу Джонса прибавил 20 пунктов, а Nasdaq Composite вырос на 0,1%.

Отмена пошлин Трампа: как реагируют рынки

Основные индексы Уолл-стрит выросли после того, как Верховный суд США вынес решение против масштабных пошлин президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По данным AP, американские акции постепенно растут в ходе осторожных торгов после того, как Верховный суд отменил масштабную пошлину президента Трампа, которая была источником волатильности на рынке.

Индекс S&P 500 вырос на 0,1% за несколько минут после объявления судом своего решения. Ранее утром он колебался между небольшими прибылями и потерями после того, как неутешительные сообщения о замедлении роста экономики и ускорении инфляции вызвали относительно небольшую волну потрясений на рынке.

Индекс Доу Джонса прибавил 20 пунктов или менее 0,1%, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,1%. Доходность казначейских облигаций также оставалась довольно низкой над рынком облигаций.

Контекст

Трамп впервые ввел пошлины в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, который предназначен для использования только во время чрезвычайных ситуаций национального масштаба.

Его пошлины, введенные в "День освобождения" 2 апреля, включали базовую пошлину в размере 10% на весь импорт в США и дополнительные пошлины в размере от 15% до 50% на большинство стран, многие из которых были пересмотрены и снижены.

Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа20.02.26, 17:31 • 1758 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Верховный суд Соединенных Штатов
Дональд Трамп
Соединённые Штаты