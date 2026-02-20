В ЄС аналізують рішення Верховного суду США щодо скасування мит Трампа
Київ • УНН
Європейський Союз ретельно аналізує рішення Верховного суду США про скасування масштабних мит Дональда Трампа. ЄС домагатиметься зниження мит, оскільки бізнес потребує стабільних торговельних відносин.
Представник ЄС заявив, що Європейський Союз ретельно аналізує рішення Верховного суду США про відміну масштабних мит Дональда Трампа і продовжить домагатися зниження мит, передає УНН із посиланням на Sky News.
Ми приймаємо до відома рішення Верховного суду США і ретельно його аналізуємо. Ми залишаємося в тісному контакті з адміністрацією США, прагнучи отримати ясність щодо кроків, які вони мають намір зробити у відповідь на це рішення
Він також додав, що підприємства "по обидва боки Атлантики" залежать від стабільності та передбачуваності торговельних відносин.
Тому ми продовжуємо виступати за низькі тарифи і працювати над їх зниженням - додав він.
Нагадаємо
Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.