В ЄС аналізують рішення Верховного суду США щодо скасування мит Трампа

Представник ЄС заявив, що Європейський Союз ретельно аналізує рішення Верховного суду США про відміну масштабних мит Дональда Трампа і продовжить домагатися зниження мит, передає УНН із посиланням на Sky News.

Ми приймаємо до відома рішення Верховного суду США і ретельно його аналізуємо. Ми залишаємося в тісному контакті з адміністрацією США, прагнучи отримати ясність щодо кроків, які вони мають намір зробити у відповідь на це рішення