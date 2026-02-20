$43.270.03
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 10447 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 12221 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 14444 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 28120 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 12583 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 19673 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49818 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82389 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51649 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
В ЄС аналізують рішення Верховного суду США щодо скасування мит Трампа

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Європейський Союз ретельно аналізує рішення Верховного суду США про скасування масштабних мит Дональда Трампа. ЄС домагатиметься зниження мит, оскільки бізнес потребує стабільних торговельних відносин.

В ЄС аналізують рішення Верховного суду США щодо скасування мит Трампа

Представник ЄС заявив, що Європейський Союз ретельно аналізує рішення Верховного суду США про відміну масштабних мит Дональда Трампа і продовжить домагатися зниження мит, передає УНН із посиланням на Sky News.

Ми приймаємо до відома рішення Верховного суду США і ретельно його аналізуємо. Ми залишаємося в тісному контакті з адміністрацією США, прагнучи отримати ясність щодо кроків, які вони мають намір зробити у відповідь на це рішення 

- сказав представник ЄС.

Він також додав, що підприємства "по обидва боки Атлантики" залежать від стабільності та передбачуваності торговельних відносин.

Скасування мит Трампа: як реагують ринки20.02.26, 17:47 • 608 переглядiв

Тому ми продовжуємо виступати за низькі тарифи і працювати над їх зниженням - додав він.

Нагадаємо

Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Верховний суд США
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки