14:46 • 4262 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 10142 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 11923 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 14124 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 27671 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 12484 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 19599 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49792 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82374 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51632 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
В ЕС анализируют решение Верховного суда США об отмене пошлин Трампа

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Европейский Союз тщательно анализирует решение Верховного суда США об отмене масштабных пошлин Дональда Трампа. ЕС будет добиваться снижения пошлин, поскольку бизнес нуждается в стабильных торговых отношениях.

В ЕС анализируют решение Верховного суда США об отмене пошлин Трампа

Представитель ЕС заявил, что Европейский Союз тщательно анализирует решение Верховного суда США об отмене масштабных пошлин Дональда Трампа и продолжит добиваться снижения пошлин, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Мы принимаем к сведению решение Верховного суда США и тщательно его анализируем. Мы остаемся в тесном контакте с администрацией США, стремясь получить ясность относительно шагов, которые они намерены предпринять в ответ на это решение 

- сказал представитель ЕС.

Он также добавил, что предприятия "по обе стороны Атлантики" зависят от стабильности и предсказуемости торговых отношений.

Отмена пошлин Трампа: как реагируют рынки20.02.26, 17:47 • 544 просмотра

Поэтому мы продолжаем выступать за низкие тарифы и работать над их снижением - добавил он.

Напомним

Верховный суд США отменил далекоидущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Верховный суд Соединенных Штатов
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты