В ЕС анализируют решение Верховного суда США об отмене пошлин Трампа
Киев • УНН
Европейский Союз тщательно анализирует решение Верховного суда США об отмене масштабных пошлин Дональда Трампа. ЕС будет добиваться снижения пошлин, поскольку бизнес нуждается в стабильных торговых отношениях.
Представитель ЕС заявил, что Европейский Союз тщательно анализирует решение Верховного суда США об отмене масштабных пошлин Дональда Трампа и продолжит добиваться снижения пошлин, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Мы принимаем к сведению решение Верховного суда США и тщательно его анализируем. Мы остаемся в тесном контакте с администрацией США, стремясь получить ясность относительно шагов, которые они намерены предпринять в ответ на это решение
Он также добавил, что предприятия "по обе стороны Атлантики" зависят от стабильности и предсказуемости торговых отношений.
Поэтому мы продолжаем выступать за низкие тарифы и работать над их снижением - добавил он.
Напомним
Верховный суд США отменил далекоидущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.