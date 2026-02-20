Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам "позором"
Президент США встречался с двухпартийной группой губернаторов и заявил сегодня утром, что у него есть запасной план по пошлинам после решения Верховного суда США.
Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда "позором". Об этом NBC News сообщил источник, знакомый с его реакцией, передает УНН.
Президент США встречался с двухпартийной группой губернаторов и заявил сегодня утром, что у него есть запасной план, говорится в сообщении.
Белый дом пока официально не прокомментировал решение.
Как пишет AP, президент Трамп действительно имеет возможности продолжать агрессивно облагать импорт даже после того, как Верховный суд отменил пошлины, которые он ввел в прошлом году почти на каждую страну мира.
Судьи не поверили в общие заявления президента о полномочиях вводить тарифы, как он считает нужным. Но Трамп может повторно использовать таможенные полномочия, которые он применил во время своего первого срока, и может прибегнуть к другим, включая те, что восходят ко временам Великой депрессии.
"Трудно увидеть здесь какой-либо путь, где пошлины заканчиваются", – сказала профессор торгового права Джорджтаунского университета Кэтлин Клауссен. "Я вполне убеждена, что он мог бы восстановить таможенный ландшафт, который он имеет сейчас, используя другие полномочия".
Верховный суд США отменил далекоидущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.