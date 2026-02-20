Завдяки митам вдалося врегулювати п’ять воєн - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки його митам вдалося врегулювати п’ять з восьми воєн, передає УНН.

Деталі

Як заявив Трамп, "його мита поклали край п'яти з восьми воєн", які, за його словами, він врегулював.

"Подобається вам це чи ні, включаючи Індію, Пакистан", - сказав Трамп.

Він додав, що прем’єр Пакистану розповів йому, що завдяки Трампу "вдалося врятувати 35 мільйонів життів, змусивши Пакистан припинити бойові дії".

"Ці мита... разом із нашими міцними кордонами, зменшили надходження фентанілу в нашу країну на 30 %, коли я застосував їх як покарання проти країн, які незаконно надсилали цю отруту в нашу країну, щоб отруїти нашу молодь, всі ці мита залишаються", - зазначив Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп детально розповів про те, як він має намір зберегти мита, незважаючи на рішення Верховного суду. Крім того, американський лідер анонсував підписання наказу про запровадження 10% глобального мита на додачу до звичайний мит, які вже стягуються.