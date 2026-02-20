$43.270.03
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 2864 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 8096 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 14854 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29
20 лютого, 13:29 • 17631 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53
20 лютого, 12:53 • 19004 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27
20 лютого, 12:27 • 21491 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
20 лютого, 10:00
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 38156 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43
20 лютого, 09:43 • 14470 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56
20 лютого, 07:56 • 20680 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Завдяки митам вдалося врегулювати п’ять воєн - Трамп

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Дональд Трамп заявив, що його мита врегулювали п'ять з восьми воєн, включаючи конфлікт між Індією та Пакистаном. Він також стверджує, що мита зменшили надходження фентанілу до США на 30%.

Завдяки митам вдалося врегулювати п’ять воєн - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки його митам вдалося врегулювати п’ять з восьми воєн, передає УНН

Деталі

Як заявив Трамп, "його мита поклали край п'яти з восьми воєн", які, за його словами, він врегулював. 

"Подобається вам це чи ні, включаючи Індію, Пакистан", - сказав Трамп. 

Він додав, що прем’єр Пакистану розповів йому, що завдяки Трампу "вдалося врятувати 35 мільйонів життів, змусивши Пакистан припинити бойові дії". 

"Ці мита... разом із нашими міцними кордонами, зменшили надходження фентанілу в нашу країну на 30 %, коли я застосував їх як покарання проти країн, які незаконно надсилали цю отруту в нашу країну, щоб отруїти нашу молодь, всі ці мита залишаються", - зазначив Трамп. 

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп детально розповів про те, як він має намір зберегти мита, незважаючи на рішення Верховного суду. Крім того, американський лідер анонсував підписання наказу про запровадження 10% глобального мита на додачу до звичайний мит, які вже стягуються. 

Павло Башинський

ЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Дональд Трамп
Індія
Пакистан