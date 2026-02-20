Благодаря пошлинам удалось урегулировать пять войн - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его пошлинам удалось урегулировать пять из восьми войн, передает УНН.

Детали

Как заявил Трамп, "его пошлины положили конец пяти из восьми войн", которые, по его словам, он урегулировал.

"Нравится вам это или нет, включая Индию, Пакистан", - сказал Трамп.

Он добавил, что премьер Пакистана рассказал ему, что благодаря Трампу "удалось спасти 35 миллионов жизней, заставив Пакистан прекратить боевые действия".

"Эти пошлины... вместе с нашими крепкими границами, уменьшили поступление фентанила в нашу страну на 30 %, когда я применил их как наказание против стран, которые незаконно присылали этот яд в нашу страну, чтобы отравить нашу молодежь, все эти пошлины остаются", - отметил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подробно рассказал о том, как он намерен сохранить пошлины, несмотря на решение Верховного суда. Кроме того, американский лидер анонсировал подписание приказа о введении 10% глобальной пошлины в дополнение к обычным пошлинам, которые уже взимаются.