19:44 • 1436 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 3162 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
16:35 • 8326 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 14951 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 17714 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19043 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 21544 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 38292 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14480 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20691 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Благодаря пошлинам удалось урегулировать пять войн - Трамп

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Дональд Трамп заявил, что его пошлины урегулировали пять из восьми войн, включая конфликт между Индией и Пакистаном. Он также утверждает, что пошлины уменьшили поступление фентанила в США на 30%.

Благодаря пошлинам удалось урегулировать пять войн - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его пошлинам удалось урегулировать пять из восьми войн, передает УНН

Детали

Как заявил Трамп, "его пошлины положили конец пяти из восьми войн", которые, по его словам, он урегулировал. 

"Нравится вам это или нет, включая Индию, Пакистан", - сказал Трамп. 

Он добавил, что премьер Пакистана рассказал ему, что благодаря Трампу "удалось спасти 35 миллионов жизней, заставив Пакистан прекратить боевые действия". 

"Эти пошлины... вместе с нашими крепкими границами, уменьшили поступление фентанила в нашу страну на 30 %, когда я применил их как наказание против стран, которые незаконно присылали этот яд в нашу страну, чтобы отравить нашу молодежь, все эти пошлины остаются", - отметил Трамп. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп подробно рассказал о том, как он намерен сохранить пошлины, несмотря на решение Верховного суда. Кроме того, американский лидер анонсировал подписание приказа о введении 10% глобальной пошлины в дополнение к обычным пошлинам, которые уже взимаются. 

Павел Башинский

