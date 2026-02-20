Трамп анонсував нові глобальні мита в розмірі 10%: як вони діятимуть

$43.270.03
50.920.34
ukenru
16:35 • 5866 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 12984 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 16049 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 17653 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 20109 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 36239 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14168 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20543 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50490 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 83203 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
54%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Орбан випустив агітаційний ролик з кадрами із Зеленським перед виборамиPhoto20 лютого, 09:36 • 11764 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 26695 перегляди
Смілянський висміяв Гончаренка через заяву до НАБУ та приклеїв його фото на туалетний йоржикPhoto20 лютого, 12:35 • 7954 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 11451 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 17163 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 17251 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 26786 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 36233 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 60022 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 95863 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Віталій Кім
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 11524 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 37321 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 39993 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 37195 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 29841 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Starlink
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Трамп анонсував нові глобальні мита в розмірі 10%: як вони діятимуть

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент США додав, що всі мита національної безпеки "залишаться чинними негайно".

Трамп анонсував нові глобальні мита в розмірі 10%: як вони діятимуть

Президент США Дональд Трамп детально розповів про те, як він має намір зберегти мита, незважаючи на рішення Верховного суду. Крім того, американський лідер анонсував підписання наказу про запровадження 10% глобального мита на додачу до звичайний мит, які вже стягуються, передає УНН із посиланням на Sky News.

"Мені не потрібно просити Конгрес про запровадження мит", – каже він.

Трамп додає, що всі мита національної безпеки "залишаться чинними негайно".

"Повністю чинними та діючими", – каже він.

"Сьогодні я підпишу наказ про запровадження 10% глобального мита згідно з розділом 122 понад наші звичайні мита, які вже стягуються".

Видання зауважує, що розділ 122 дозволяє президенту тимчасово запровадити "тимчасову надбавку на імпорт" до 15%, якщо він виявить "великий та серйозний" дефіцит платіжного балансу, щоб запобігти "неминучому" та "значному" знеціненню долара США на валютних ринках.

Він каже, що це на додаток до "всіх мит національної безпеки згідно з розділом 232 та існуючих мит розділу 301".

"І ми також ініціюємо кілька розслідувань розділу 301 та інших, щоб захистити нашу країну від недобросовісної торговельної практики інших країн та компаній".

Трамп заявив, що іноземні країни "танцюють на вулицях" після рішення Верховного суду щодо мит20.02.26, 20:48 • 486 переглядiв

Нагадаємо

Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Верховний суд США
Конгрес США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки