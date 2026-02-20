Трамп анонсував нові глобальні мита в розмірі 10%: як вони діятимуть

Президент США Дональд Трамп детально розповів про те, як він має намір зберегти мита, незважаючи на рішення Верховного суду. Крім того, американський лідер анонсував підписання наказу про запровадження 10% глобального мита на додачу до звичайний мит, які вже стягуються, передає УНН із посиланням на Sky News.

"Мені не потрібно просити Конгрес про запровадження мит", – каже він.

Трамп додає, що всі мита національної безпеки "залишаться чинними негайно".

"Повністю чинними та діючими", – каже він.

"Сьогодні я підпишу наказ про запровадження 10% глобального мита згідно з розділом 122 понад наші звичайні мита, які вже стягуються".

Видання зауважує, що розділ 122 дозволяє президенту тимчасово запровадити "тимчасову надбавку на імпорт" до 15%, якщо він виявить "великий та серйозний" дефіцит платіжного балансу, щоб запобігти "неминучому" та "значному" знеціненню долара США на валютних ринках.

Він каже, що це на додаток до "всіх мит національної безпеки згідно з розділом 232 та існуючих мит розділу 301".

"І ми також ініціюємо кілька розслідувань розділу 301 та інших, щоб захистити нашу країну від недобросовісної торговельної практики інших країн та компаній".

Трамп заявив, що іноземні країни "танцюють на вулицях" після рішення Верховного суду щодо мит

Нагадаємо

Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.