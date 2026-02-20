Трамп анонсировал новые глобальные пошлины в размере 10%: как они будут действовать

Президент США Дональд Трамп подробно рассказал о том, как он намерен сохранить пошлины, несмотря на решение Верховного суда. Кроме того, американский лидер анонсировал подписание приказа о введении 10% глобальной пошлины в дополнение к обычным пошлинам, которые уже взимаются, передает УНН со ссылкой на Sky News.

«Мне не нужно просить Конгресс о введении пошлин», – говорит он.

Трамп добавляет, что все пошлины национальной безопасности «останутся в силе немедленно».

«Полностью действующими и работающими», – говорит он.

«Сегодня я подпишу приказ о введении 10% глобальной пошлины согласно разделу 122 сверх наших обычных пошлин, которые уже взимаются».

Издание отмечает, что раздел 122 позволяет президенту временно ввести «временную надбавку на импорт» до 15%, если он обнаружит «большой и серьезный» дефицит платежного баланса, чтобы предотвратить «неизбежное» и «значительное» обесценивание доллара США на валютных рынках.

Он говорит, что это в дополнение ко «всем пошлинам национальной безопасности согласно разделу 232 и существующим пошлинам раздела 301».

«И мы также инициируем несколько расследований раздела 301 и других, чтобы защитить нашу страну от недобросовестной торговой практики других стран и компаний».

Напомним

Верховный суд США отменил далеко идущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.