Трамп анонсировал новые глобальные пошлины в размере 10%: как они будут действовать
Президент США добавил, что все пошлины национальной безопасности «останутся в силе немедленно».
Президент США Дональд Трамп подробно рассказал о том, как он намерен сохранить пошлины, несмотря на решение Верховного суда. Кроме того, американский лидер анонсировал подписание приказа о введении 10% глобальной пошлины в дополнение к обычным пошлинам, которые уже взимаются, передает УНН со ссылкой на Sky News.
«Мне не нужно просить Конгресс о введении пошлин», – говорит он.
Трамп добавляет, что все пошлины национальной безопасности «останутся в силе немедленно».
«Полностью действующими и работающими», – говорит он.
«Сегодня я подпишу приказ о введении 10% глобальной пошлины согласно разделу 122 сверх наших обычных пошлин, которые уже взимаются».
Издание отмечает, что раздел 122 позволяет президенту временно ввести «временную надбавку на импорт» до 15%, если он обнаружит «большой и серьезный» дефицит платежного баланса, чтобы предотвратить «неизбежное» и «значительное» обесценивание доллара США на валютных рынках.
Он говорит, что это в дополнение ко «всем пошлинам национальной безопасности согласно разделу 232 и существующим пошлинам раздела 301».
«И мы также инициируем несколько расследований раздела 301 и других, чтобы защитить нашу страну от недобросовестной торговой практики других стран и компаний».
Напомним
Верховный суд США отменил далеко идущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.