Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 12985 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 16050 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 17654 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 20109 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 36239 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14168 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20543 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50490 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 83203 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
Трамп анонсировал новые глобальные пошлины в размере 10%: как они будут действовать

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Президент США добавил, что все пошлины национальной безопасности «останутся в силе немедленно».

Трамп анонсировал новые глобальные пошлины в размере 10%: как они будут действовать

Президент США Дональд Трамп подробно рассказал о том, как он намерен сохранить пошлины, несмотря на решение Верховного суда. Кроме того, американский лидер анонсировал подписание приказа о введении 10% глобальной пошлины в дополнение к обычным пошлинам, которые уже взимаются, передает УНН со ссылкой на Sky News.

«Мне не нужно просить Конгресс о введении пошлин», – говорит он.

Трамп добавляет, что все пошлины национальной безопасности «останутся в силе немедленно».

«Полностью действующими и работающими», – говорит он.

«Сегодня я подпишу приказ о введении 10% глобальной пошлины согласно разделу 122 сверх наших обычных пошлин, которые уже взимаются».

Издание отмечает, что раздел 122 позволяет президенту временно ввести «временную надбавку на импорт» до 15%, если он обнаружит «большой и серьезный» дефицит платежного баланса, чтобы предотвратить «неизбежное» и «значительное» обесценивание доллара США на валютных рынках.

Он говорит, что это в дополнение ко «всем пошлинам национальной безопасности согласно разделу 232 и существующим пошлинам раздела 301».

«И мы также инициируем несколько расследований раздела 301 и других, чтобы защитить нашу страну от недобросовестной торговой практики других стран и компаний».

Трамп заявил, что иностранные страны "танцуют на улицах" после решения Верховного суда по пошлинам20.02.26, 20:48 • 492 просмотра

Напомним

Верховный суд США отменил далеко идущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.

Антонина Туманова

