16:35 • 5414 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 12492 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 15650 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 17269 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 19720 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 35678 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14072 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20507 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50452 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 83142 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 35666 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 59744 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 95539 перегляди
Трамп заявив, що іноземні країни "танцюють на вулицях" після рішення Верховного суду щодо мит

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президент США подякував трьом суддям, які проголосували на його користь, а потім заявив, що іноземні держави, "які роками нас обманювали", тепер "танцюють на вулицях".

Трамп заявив, що іноземні країни "танцюють на вулицях" після рішення Верховного суду щодо мит

Американський лідер Дональд Трамп сказав, що йому "соромно за деяких членів" Верховного суду за те, що у них "забракло сміливості зробити те, що правильно" для США, передає УНН із посиланням на Sky News.

Президент США подякував трьом суддям, які проголосували на його користь, а потім заявив, що іноземні держави, "які роками нас обманювали", тепер "танцюють на вулицях".

В ЄС аналізують рішення Верховного суду США щодо скасування мит Трампа20.02.26, 18:01 • 2372 перегляди

"Вони не танцюватимуть довго, запевняю вас", — додав він.

"Демократи в суді в захваті... вони автоматично голосують проти".

Трамп назвав рішення Верховного суду США щодо мит "ганьбою"20.02.26, 18:54 • 1924 перегляди

Нагадаємо

Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Верховний суд США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки