Трамп заявив, що іноземні країни "танцюють на вулицях" після рішення Верховного суду щодо мит
Київ • УНН
Президент США подякував трьом суддям, які проголосували на його користь, а потім заявив, що іноземні держави, "які роками нас обманювали", тепер "танцюють на вулицях".
Американський лідер Дональд Трамп сказав, що йому "соромно за деяких членів" Верховного суду за те, що у них "забракло сміливості зробити те, що правильно" для США, передає УНН із посиланням на Sky News.
Президент США подякував трьом суддям, які проголосували на його користь, а потім заявив, що іноземні держави, "які роками нас обманювали", тепер "танцюють на вулицях".
В ЄС аналізують рішення Верховного суду США щодо скасування мит Трампа20.02.26, 18:01 • 2372 перегляди
"Вони не танцюватимуть довго, запевняю вас", — додав він.
"Демократи в суді в захваті... вони автоматично голосують проти".
Трамп назвав рішення Верховного суду США щодо мит "ганьбою"20.02.26, 18:54 • 1924 перегляди
Нагадаємо
Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.