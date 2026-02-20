$43.270.03
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Национальный банк Украины с марта 2026 года изымает из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов, заменяя их соответствующими монетами. Граждане смогут обменять эти банкноты бессрочно в НБУ и в течение нескольких лет в других банках.

НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов

Национальный банк Украины с марта начнет изымать банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов. Банкноты перестанут быть средствами платежа, а банкноты будут заменены соответствующими оборотными монетами. Об этом сообщает НБУ, передает УНН

Со 02 марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов заменяются на соответствующие оборотные монеты. С этой даты эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций 

- сообщили в НБУ. 

В Нацбанке отметили, что граждане будут иметь достаточно времени, чтобы обменять имеющиеся у них банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. Обменять их на оборотные монеты и банкноты всех номиналов, находящиеся в обращении, можно будет без ограничений и без взимания платы за такой обмен:

  •  во всех отделениях банков Украины – в течение года с даты изъятия их из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно;
    • в уполномоченных банках (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ") – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно;
      • в Национальном банке – пока бессрочно.

        В НБУ объяснили, что банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен сейчас почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не рассчитываются. Средний срок их годности составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, являются изношенными.

        Их постепенное изъятие банками Украины, уполномоченными банками и Национальным банком началось почти шесть лет назад:

        • с 1 октября 2020 года – банкнот номиналами 1 и 2 гривны;
          • с 1 января 2023 года – номиналами 5 и 10 гривен.

            В обращении уже много лет находятся оборотные монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен (оборотные монеты номиналами 1 и 2 гривны введены в обращение 27 апреля 2018 года, 5 гривен – 20 декабря 2019 года и 10 гривен – 03 июня 2020 года). Продолжительность обращения монет – значительно дольше, чем банкнот и составляет около 20 – 25 лет", - добавили в НБУ. 

            Переход на расчеты соответствующими оборотными монетами уже привычен для граждан, он не создает для них неудобств, в то же время приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям. В частности, это способствует:

            • уменьшению расходов государства и участников наличного обращения на обработку, транспортировку, хранение и обращение таких банкнот;
              • повышению качества наличных денег в обращении, учитывая изношенность таких банкнот, которые уже почти 23 года находятся в обращении, в частности почти восемь последних лет – одновременно с монетами соответствующих номиналов;
                • улучшению удобства наличных расчетов для населения и бизнеса.

                  Напомним 

                  В октябре в Украине началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек. В течение октября-ноября банки уже изъяли из обращения более 1,2 млн монет.

                  Павел Башинский

