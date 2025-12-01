Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ

У жовтні в Україні розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Впродовж жовтня-листопада банки вже вилучили з обігу понад 1,2 млн монет. Про це УНН повідомили в Національному банку України у відповідь на запит.

З 1 жовтня розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок, які водночас і надалі залишаються засобом платежу. Наразі за жовтень цього року було вилучено 678,2 тис. штук монет номіналом 10 копійок на суму 67,8 тис. гривень, а за три тижні листопада - 607,5 тис. штук на суму 60,8 тис. гривень

У Нацбанку повідомили, що станом на початок листопада у готівковому обігу загалом перебувало 15,1 млрд штук монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 9 млрд гривень, з яких - 4,1 млрд штук монет номіналом 10 копійок на суму 400 млн гривень (їх частка від загальної кількості монет в обігу становила 27,3%).

Окрім того, станом на початок листопада у готівковому обігу перебувало майже 1,4 млрд штук монет номіналом 50 копійок на суму майже 700 млн гривень (їх частка від загальної кількості монет в обігу становила 9,1%).

Національний банк наразі не планує здійснювати вилучення монет номіналом 50 копійок. Оскільки на відміну від монет номіналом 10 копійок, на монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі. Так, у 2025 році для потреб готівкового обігу загалом буде накарбовано 20 млн штук монет номіналом 50 копійок