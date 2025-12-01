$42.270.07
Эксклюзив
12:41 • 580 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 7408 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 11716 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 20625 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 15497 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 26038 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36041 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 48890 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41534 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42807 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ

Киев • УНН

 • 572 просмотра

С октября в Украине началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек, которые остаются средством платежа. За октябрь-ноябрь банки изъяли более 1,2 млн таких монет, тогда как 50-копеечные монеты остаются в обращении из-за устойчивого спроса.

Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
Фото: НБУ

В октябре в Украине началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек. В течение октября-ноября банки уже изъяли из обращения более 1,2 млн монет. Об этом УНН сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос.

Детали

С 1 октября началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек, которые одновременно и в дальнейшем остаются средством платежа. Сейчас за октябрь этого года было изъято 678,2 тыс. штук монет номиналом 10 копеек на сумму 67,8 тыс. гривен, а за три недели ноября - 607,5 тыс. штук на сумму 60,8 тыс. гривен

 - сообщили в НБУ.

В Нацбанке сообщили, что по состоянию на начало ноября в наличном обращении в целом находилось 15,1 млрд штук монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9 млрд гривен, из которых - 4,1 млрд штук монет номиналом 10 копеек на сумму 400 млн гривен (их доля от общего количества монет в обращении составляла 27,3%).

Кроме того, по состоянию на начало ноября в наличном обращении находилось почти 1,4 млрд штук монет номиналом 50 копеек на сумму почти 700 млн гривен (их доля от общего количества монет в обращении составляла 9,1%).

Национальный банк пока не планирует осуществлять изъятие монет номиналом 50 копеек. Поскольку в отличие от монет номиналом 10 копеек, на монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли. Так, в 2025 году для нужд наличного обращения в целом будет отчеканено 20 млн штук монет номиналом 50 копеек

- добавили в НБУ.

Напомним

Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года.

Павел Башинский

Экономика
Национальный банк Украины
Украина