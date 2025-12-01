Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ

В октябре в Украине началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек. В течение октября-ноября банки уже изъяли из обращения более 1,2 млн монет. Об этом УНН сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос.

С 1 октября началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек, которые одновременно и в дальнейшем остаются средством платежа. Сейчас за октябрь этого года было изъято 678,2 тыс. штук монет номиналом 10 копеек на сумму 67,8 тыс. гривен, а за три недели ноября - 607,5 тыс. штук на сумму 60,8 тыс. гривен

В Нацбанке сообщили, что по состоянию на начало ноября в наличном обращении в целом находилось 15,1 млрд штук монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9 млрд гривен, из которых - 4,1 млрд штук монет номиналом 10 копеек на сумму 400 млн гривен (их доля от общего количества монет в обращении составляла 27,3%).

Кроме того, по состоянию на начало ноября в наличном обращении находилось почти 1,4 млрд штук монет номиналом 50 копеек на сумму почти 700 млн гривен (их доля от общего количества монет в обращении составляла 9,1%).

Национальный банк пока не планирует осуществлять изъятие монет номиналом 50 копеек. Поскольку в отличие от монет номиналом 10 копеек, на монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли. Так, в 2025 году для нужд наличного обращения в целом будет отчеканено 20 млн штук монет номиналом 50 копеек