Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Національний банк України почне поступово вилучати з обігу монети номіналом 10 копійок з 1 жовтня 2025 року. Це рішення скоротить витрати держави, а монети залишаться платіжним засобом.

Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ

Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року, передає УНН із посиланням на НБУ.

Ці (10 копійок - ред.) розмінні монети залишаються платіжним засобом. Торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати 

- йдеться у повідомленні.

У НБУ наголосили, що зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок у обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

Потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації 

- йдеться у повідомленні.

Що це означає?

Із 1 жовтня 2025 року Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок, тобто: 

  • банки України не видаватимуть із кас такі монети за всіма видами готівкових операцій;
    • Національний банк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

      Чому це потрібно?

      Наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

      • 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
        • 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок (це 27,4% від загальної кількості монет в обігу).

          Щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема, у 2025 році готівковий обіг потребує карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок.Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги.

          Правила заокруглення та їх застосування

          Як зазначалося, монети номіналом 10 копійок і далі виконуватимуть функцію засобу платежу в торговельній мережі та сфері послуг: у разі наявності в покупця монет номіналом 10 копійок він зможе і надалі ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він зможе видати покупцеві решту цим номіналом.

          Водночас, якщо з 1 жовтня 2025 року під час готівкових операцій у торговельній мережі або сфері послуг не буде монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку (раніше подібні правила заокруглення почали застосовуватися під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок).

          Заокруглення загальних сум у чеку під час розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) проводитиметься за такими правилами:

          • сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;
            • сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;
              • сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;
                • сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

                  Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься (як це відбувалося і під час заокруглення до сум, кратних 10 копійкам, що діяли в Україні з 2018 року).

                  Як свідчить попередній досвід використання правил заокруглення в Україні, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не цін індивідуальних товарів.

