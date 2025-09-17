Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ

Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Эти (10 копеек - ред.) разменные монеты остаются платежным средством. Торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и дальше будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Гражданам не нужно специально их сдавать или обменивать - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что, учитывая значительную долю монет номиналом 10 копеек в обращении и снижение спроса на них со стороны банков и торговой сети, решение об их постепенном изъятии сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

Попадая в банки, такие монеты больше не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации - говорится в сообщении.

Что это значит?

С 1 октября 2025 года Национальный банк совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек, то есть:

банки Украины не будут выдавать из касс такие монеты по всем видам наличных операций;

Национальный банк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения.

Почему это нужно?

Сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:

1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;

4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек (это 27,4% от общего количества монет в обращении).

Ежегодно Национальный банк должен поддерживать обращение и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году наличное обращение требует чеканки 20 млн новых монет номиналом 50 копеек. Поэтому, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги.

Правила округления и их применение

Как отмечалось, монеты номиналом 10 копеек и дальше будут выполнять функцию средства платежа в торговой сети и сфере услуг: в случае наличия у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и дальше ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он сможет выдать покупателю сдачу этим номиналом.

В то же время, если с 1 октября 2025 года при наличных операциях в торговой сети или сфере услуг не будет монет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила округления общих сумм в чеке (ранее подобные правила округления начали применяться при изъятии из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек).

Округление общих сумм в чеке при расчетах наличными за товары (работы, услуги) будет проводиться по следующим правилам:

сумма, заканчивающаяся от 1 до 24 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 25 до 49 копеек, округляется в сторону увеличения до 50 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 51 до 74 копеек, округляется в сторону уменьшения до 50 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 75 до 99 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

При безналичных расчетах округление не будет осуществляться (как это происходило и при округлении до сумм, кратных 10 копейкам, которые действовали в Украине с 2018 года).

Как показывает предыдущий опыт использования правил округления в Украине, это не имеет существенного влияния на инфляцию, поскольку речь идет об округлении суммы всех товаров в чеке, а не цен индивидуальных товаров.

Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали