16:51
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 5706 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33 • 15159 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 29330 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 37293 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 37474 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 100263 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 117758 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53572 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 62684 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Национальный банк Украины начнет постепенно изымать из обращения монеты номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года. Это решение сократит расходы государства, а монеты останутся платежным средством.

Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ

Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Эти (10 копеек - ред.) разменные монеты остаются платежным средством. Торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и дальше будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Гражданам не нужно специально их сдавать или обменивать 

- говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что, учитывая значительную долю монет номиналом 10 копеек в обращении и снижение спроса на них со стороны банков и торговой сети, решение об их постепенном изъятии сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

Попадая в банки, такие монеты больше не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации 

- говорится в сообщении.

Что это значит?

С 1 октября 2025 года Национальный банк совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек, то есть: 

  • банки Украины не будут выдавать из касс такие монеты по всем видам наличных операций;
    • Национальный банк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения.

      Почему это нужно?

      Сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:

      • 1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;
        • 4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек (это 27,4% от общего количества монет в обращении).

          Ежегодно Национальный банк должен поддерживать обращение и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году наличное обращение требует чеканки 20 млн новых монет номиналом 50 копеек. Поэтому, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги.

          Правила округления и их применение

          Как отмечалось, монеты номиналом 10 копеек и дальше будут выполнять функцию средства платежа в торговой сети и сфере услуг: в случае наличия у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и дальше ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он сможет выдать покупателю сдачу этим номиналом.

          В то же время, если с 1 октября 2025 года при наличных операциях в торговой сети или сфере услуг не будет монет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила округления общих сумм в чеке (ранее подобные правила округления начали применяться при изъятии из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек).

          Округление общих сумм в чеке при расчетах наличными за товары (работы, услуги) будет проводиться по следующим правилам:

          • сумма, заканчивающаяся от 1 до 24 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек;
            • сумма, заканчивающаяся от 25 до 49 копеек, округляется в сторону увеличения до 50 копеек;
              • сумма, заканчивающаяся от 51 до 74 копеек, округляется в сторону уменьшения до 50 копеек;
                • сумма, заканчивающаяся от 75 до 99 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

                  При безналичных расчетах округление не будет осуществляться (как это происходило и при округлении до сумм, кратных 10 копейкам, которые действовали в Украине с 2018 года).

                  Как показывает предыдущий опыт использования правил округления в Украине, это не имеет существенного влияния на инфляцию, поскольку речь идет об округлении суммы всех товаров в чеке, а не цен индивидуальных товаров.

                  Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали29.07.25, 12:21 • 59474 просмотра

                  Антонина Туманова

                  Экономика
                  Национальный банк Украины
                  Украина