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Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Национальный банк Украины рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек, начиная с 1 октября 2025 года. Это позволит сократить расходы на их изготовление и обращение, поскольку эти монеты утратили существенную роль в расчетах.

Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали

В Украине рассматривают возможность изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек, это постепенно планируют внедрять с 1 октября, но такими монетами и в дальнейшем можно будет рассчитываться - до решения об окончательном их изъятии, сообщили в НБУ во вторник, пишет УНН.

Национальный банк Украины рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек

- сообщили в НБУ.

Почему это нужно

По данным НБУ, сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:

  • 1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;
    • 4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек.

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      Ежегодно НБУ, как указано, должен поддерживать обращение и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, по сообщению, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, "поскольку этого требует наличное обращение".

      "Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги. Их постепенное изъятие из обращения позволит сократить расходы на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", - пояснили в НБУ.

      Когда НБУ планирует начать изъятие монет

      Постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения планируется начать с 1 октября 2025 года. Также прекратится их чеканка и пополнение ими наличного обращения

      - сообщили в НБУ.

      Однако, как отмечается, "эти разменные монеты и в дальнейшем будут оставаться в обращении (до принятия решения об их окончательном изъятии)".

      Как в дальнейшем будут происходить наличные расчеты

      "Банки, как и раньше, смогут принимать монеты номиналом 10 копеек от граждан и бизнеса для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций", - сообщили в НБУ.

      В то же время, попадая в банки, такие монеты, как отмечается, не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего их пересчета и утилизации.

      "Также разменными монетами номиналом 10 копеек и в дальнейшем можно будет рассчитываться в торговой сети", - сообщили в Нацбанке.

      "Важно! Если при наличных операциях нет монет номиналом 10 копеек, будут применяться правила округления общих сумм в чеке (как это было при изъятии из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек). При безналичных расчетах округление не будет осуществляться", - рассказали в регуляторе.

      Сейчас НБУ, как указано, начал общественное обсуждение этой инициативы.

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

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