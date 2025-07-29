Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали

В Украине рассматривают возможность изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек, это постепенно планируют внедрять с 1 октября, но такими монетами и в дальнейшем можно будет рассчитываться - до решения об окончательном их изъятии, сообщили в НБУ во вторник, пишет УНН.

Национальный банк Украины рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек - сообщили в НБУ.

Почему это нужно

По данным НБУ, сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:

1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;

4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек.

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Ежегодно НБУ, как указано, должен поддерживать обращение и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, по сообщению, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, "поскольку этого требует наличное обращение".

"Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги. Их постепенное изъятие из обращения позволит сократить расходы на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", - пояснили в НБУ.

Когда НБУ планирует начать изъятие монет

Постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения планируется начать с 1 октября 2025 года. Также прекратится их чеканка и пополнение ими наличного обращения - сообщили в НБУ.

Однако, как отмечается, "эти разменные монеты и в дальнейшем будут оставаться в обращении (до принятия решения об их окончательном изъятии)".

Как в дальнейшем будут происходить наличные расчеты

"Банки, как и раньше, смогут принимать монеты номиналом 10 копеек от граждан и бизнеса для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций", - сообщили в НБУ.

В то же время, попадая в банки, такие монеты, как отмечается, не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего их пересчета и утилизации.

"Также разменными монетами номиналом 10 копеек и в дальнейшем можно будет рассчитываться в торговой сети", - сообщили в Нацбанке.

"Важно! Если при наличных операциях нет монет номиналом 10 копеек, будут применяться правила округления общих сумм в чеке (как это было при изъятии из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек). При безналичных расчетах округление не будет осуществляться", - рассказали в регуляторе.

Сейчас НБУ, как указано, начал общественное обсуждение этой инициативы.