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Монети у 10 копійок можуть прибрати з обігу: НБУ пояснило деталі

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Національний банк України розглядає можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок, починаючи з 1 жовтня 2025 року. Це дозволить скоротити витрати на їх виготовлення та обіг, оскільки ці монети втратили суттєву роль у розрахунках.

Монети у 10 копійок можуть прибрати з обігу: НБУ пояснило деталі

В Україні розглядають можливість прибрати з обігу монети номіналом 10 копійок, це поступово планують впроваджувати з 1 жовтня, але такими монетами і надалі можна буде розраховуватися - до рішення про остаточне їх вилучення, повідомили у НБУ у вівторок, пише УНН.

Національний банк України розглядає можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок

- повідомили в НБУ.

Чому це потрібно

За даними НБУ, наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

  • 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
    • 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.

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      Щороку НБУ, як вказано, має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема, за повідомленням, у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, "оскільки цього потребує готівковий обіг".

      "Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Їх поступове вилучення з обігу дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет", - пояснили в НБУ.

      Коли НБУ планує розпочати вилучення монет

      Поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу планується розпочати з 1 жовтня 2025 року. Також припиниться їх карбування та поповнення ними готівкового обігу

      - повідомили у НБУ.

      Проте, як зауважується, "ці розмінні монети і надалі залишатимуться в обігу (до ухвалення рішення про їх остаточне вилучення)".

      Як надалі відбуватиметься готівкові розрахунки

      "Банки, як і раніше, зможуть приймати монети номіналом 10 копійок від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій", - повідомили у НБУ. 

      Водночас, потрапляючи в банки, такі монети, як зазначається, не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

      "Також розмінними монетами номіналом 10 копійок й надалі можна буде розраховуватися в торгівельній мережі", - повідомили у Нацбанку.

      "Важливо! Якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку (як це було під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок). Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься", - розповіли у регуляторі.

      Наразі НБУ, як вказано, розпочав громадське обговорення цієї ініціативи.

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

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