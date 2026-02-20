$43.270.03
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Національний банк України з березня 2026 року вилучає з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років, замінюючи їх на відповідні монети. Громадяни зможуть обміняти ці банкноти безстроково в НБУ та протягом кількох років в інших банках.

НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років

Національний банк України з березня почне вилучати банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років. Банкноти перестануть бути засобами платежу, а банкноти будуть замінені відповідними обіговими монетами. Про це повідомляє НБУ, передає УНН

Із 02 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років замінюються на відповідні обігові монети. Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій 

- повідомили в НБУ. 

У Нацбанку зазначили, що громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Обміняти їх на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін:

  •  в усіх відділеннях банків України – упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;
    • в уповноважених банках (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ") – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;
      • у Національному банку – наразі безстроково.

        У НБУ пояснили, що банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

        Їх поступове вилучення банками України, уповноваженими банками та Національним банком розпочалося майже шість років тому:

        • з 1 жовтня 2020 року – банкнот номіналами 1 та 2 гривні;
          • з 1 січня 2023 року – номіналами 5 та 10 гривень.

            В обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень (обігові монети номіналами 1 і 2 гривні введено в обіг 27 квітня 2018 року, 5 гривень – 20 грудня 2019 року та 10 гривень – 03 червня 2020 року). Тривалість обігу  монет – значно довша ніж банкнот і становить близько 20 – 25 років", - додали в НБУ. 

            Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам. Зокрема, це сприяє:

            • зменшенню витрат держави та учасників готівкового обігу на оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких банкнот;
              • підвищенню якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність таких банкнот, які вже майже 23 роки перебувають в обігу, зокрема майже вісім останніх років – одночасно з монетами відповідних номіналів;
                • поліпшенню зручності готівкових розрахунків для населення та бізнесу.

                  Нагадаємо 

                  У жовтні в Україні розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Впродовж жовтня-листопада банки вже вилучили з обігу понад 1,2 млн монет.

                  Павло Башинський

