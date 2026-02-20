$43.270.03
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 5808 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 11732 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 13425 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 15755 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 30180 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 12936 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 19937 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49975 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82585 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD20 февраля, 07:52 • 21192 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 32490 просмотра
Орбан выпустил агитационный ролик с кадрами с Зеленским перед выборамиPhoto20 февраля, 09:36 • 7382 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 20228 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 11271 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 11274 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 20233 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 30169 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 57050 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 92396 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 6664 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 32495 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 37768 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 35136 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 28314 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить

Киев • УНН

 • 66 просмотра

20-25 февраля ожидается повышение уровней воды и возможные подтопления в ряде регионов. Спасатели призывают жителей прибрежных зон быть бдительными.

Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить

20–25 февраля ожидается повышение уровня воды и возможные подтопления в нескольких регионах Украины, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Желтый и оранжевый уровни опасности объявлены в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях, на Волыни и Полесье 

- говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, повышение уровня воды прогнозируют на реках Савранка, Кодыма, Большая Высь, Черный Ташлык, Мертвый Вод, Ингул, Южный Буг (участок Александровка – Николаев), Уды, Лопань, Мерло, Северский Донец (посты Змиев и Изюм) и суббассейне Припяти.

Из-за оттепели и осадков ожидается ослабление льда и подъем воды. Возможно частичное затопление сельхозугодий, хозяйственных объектов, а также линий связи и электрификации в приречных зонах.

Спасатели призвали жителей прибрежных зон быть бдительными и учитывать эту информацию при планировании хозяйственной деятельности. 

Антонина Туманова

