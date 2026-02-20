Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
Киев • УНН
20–25 февраля ожидается повышение уровня воды и возможные подтопления в нескольких регионах Украины, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Желтый и оранжевый уровни опасности объявлены в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях, на Волыни и Полесье
Детали
Как сообщили в ГСЧС, повышение уровня воды прогнозируют на реках Савранка, Кодыма, Большая Высь, Черный Ташлык, Мертвый Вод, Ингул, Южный Буг (участок Александровка – Николаев), Уды, Лопань, Мерло, Северский Донец (посты Змиев и Изюм) и суббассейне Припяти.
Из-за оттепели и осадков ожидается ослабление льда и подъем воды. Возможно частичное затопление сельхозугодий, хозяйственных объектов, а также линий связи и электрификации в приречных зонах.
Спасатели призвали жителей прибрежных зон быть бдительными и учитывать эту информацию при планировании хозяйственной деятельности.