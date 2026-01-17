Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут

Вечером 16 января во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, после чего большая часть города осталась без электроснабжения и отопления. По информации Мариупольского городского совета, причиной блэкаута стал удар беспилотника по ключевому объекту энергетической инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

Поражение зафиксировано на подстанции "Азовская" в Кальмиусском районе. В результате атаки свет исчез почти во всех частях города, кроме отдельных участков Левобережья. Проблемы с электричеством также подтвердили жители близлежащих поселков Мангуш и Ялта.

Почти весь город погрузился во тьму. Кроме того, жители сообщили о перебоях с отоплением. Об отключении света также сообщили жители поселков Мангуш и Ялта – отмечает легитимный городской совет в своем Telegram-канале.

Повторные удары по энергосистеме

Это уже не первый случай серьезных перебоев в энергосистеме оккупированного города за последнюю неделю. Подобная атака на подстанцию "Азовская" 220 кВ и объект вблизи поселка Мирное произошла 13 января, что также привело к остановке котельных и обесточиванию жилых массивов.

По состоянию на утро 17 января оккупационная администрация заявила о начале постепенного восстановления питания. Однако ситуация с отоплением в многоэтажках остается критической из-за нестабильной работы насосного оборудования.

