17 января, 00:18 • 6594 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 15850 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 19349 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 25344 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 21429 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 37631 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32953 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28359 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26162 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25558 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Мариуполе произошел блэкаут 16 января после удара беспилотника по подстанции "Азовская". Большая часть города осталась без света и отопления, проблемы с электричеством также затронули близлежащие поселки.

Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут

Вечером 16 января во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, после чего большая часть города осталась без электроснабжения и отопления. По информации Мариупольского городского совета, причиной блэкаута стал удар беспилотника по ключевому объекту энергетической инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

Поражение зафиксировано на подстанции "Азовская" в Кальмиусском районе. В результате атаки свет исчез почти во всех частях города, кроме отдельных участков Левобережья. Проблемы с электричеством также подтвердили жители близлежащих поселков Мангуш и Ялта.

В Мариуполе появились новые траншеи для захоронений: смертность среди горожан растет

Почти весь город погрузился во тьму. Кроме того, жители сообщили о перебоях с отоплением. Об отключении света также сообщили жители поселков Мангуш и Ялта

– отмечает легитимный городской совет в своем Telegram-канале.

Повторные удары по энергосистеме

Это уже не первый случай серьезных перебоев в энергосистеме оккупированного города за последнюю неделю. Подобная атака на подстанцию "Азовская" 220 кВ и объект вблизи поселка Мирное произошла 13 января, что также привело к остановке котельных и обесточиванию жилых массивов.

По состоянию на утро 17 января оккупационная администрация заявила о начале постепенного восстановления питания. Однако ситуация с отоплением в многоэтажках остается критической из-за нестабильной работы насосного оборудования. 

Кремль отдает оккупированный Мариуполь под контроль кадыровцев в обмен на лояльность - АТЕШ

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Ялта
Мариуполь