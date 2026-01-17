$43.180.08
50.32
ukenru
17 січня, 00:18 • 6582 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 15827 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 19331 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 25320 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 21418 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 37625 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32949 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28357 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26158 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25555 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Маріуполі стався блекаут 16 січня після удару безпілотника по підстанції "Азовська". Більша частина міста залишилася без світла та опалення, проблеми з електрикою також торкнулися прилеглих селищ.

Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут

Увечері 16 січня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, після чого більша частина міста залишилася без електропостачання та опалення. За інформацією Маріупольської міської ради, причиною блекауту став удар безпілотника по ключовому об'єкту енергетичної інфраструктури, пише УНН.

Деталі

Ураження зафіксовано на підстанції "Азовська" у Кальміуському районі. Внаслідок атаки світло зникло майже в усіх частинах міста, окрім окремих ділянок Лівобережжя. Проблеми з електрикою також підтвердили мешканці прилеглих селищ Мангуш та Ялта.

У Маріуполі з'явилися нові траншеї для поховань: смертність серед містян зростає05.01.26, 15:44 • 6318 переглядiв

Майже все місто поринуло у темряву. Крім того, жителі повідомили про перебої з опаленням. Про відключення світла також повідомили жителі селищ Мангуш та Ялта

– зазначає легітимна міська рада у своєму Telegram–каналі.

Повторні удари по енергосистемі

Це вже не перший випадок серйозних перебоїв в енергосистемі окупованого міста за останній тиждень. Подібна атака на підстанцію "Азовська" 220 кВ та об’єкт поблизу селища Мирне відбулася 13 січня, що також призвело до зупинки котелень та знеструмлення житлових масивів.

Станом на ранок 17 січня окупаційна адміністрація заявила про початок поступового відновлення живлення. Проте ситуація з опаленням у багатоповерхівках залишається критичною через нестабільну роботу насосного обладнання. 

кремль віддає окупований Маріуполь під контроль кадирівців в обмін на лояльність - АТЕШ17.01.26, 07:22 • 1106 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Ялта
Маріуполь