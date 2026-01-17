Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут

Увечері 16 січня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, після чого більша частина міста залишилася без електропостачання та опалення. За інформацією Маріупольської міської ради, причиною блекауту став удар безпілотника по ключовому об'єкту енергетичної інфраструктури, пише УНН.

Деталі

Ураження зафіксовано на підстанції "Азовська" у Кальміуському районі. Внаслідок атаки світло зникло майже в усіх частинах міста, окрім окремих ділянок Лівобережжя. Проблеми з електрикою також підтвердили мешканці прилеглих селищ Мангуш та Ялта.

Майже все місто поринуло у темряву. Крім того, жителі повідомили про перебої з опаленням. Про відключення світла також повідомили жителі селищ Мангуш та Ялта – зазначає легітимна міська рада у своєму Telegram–каналі.

Повторні удари по енергосистемі

Це вже не перший випадок серйозних перебоїв в енергосистемі окупованого міста за останній тиждень. Подібна атака на підстанцію "Азовська" 220 кВ та об’єкт поблизу селища Мирне відбулася 13 січня, що також призвело до зупинки котелень та знеструмлення житлових масивів.

Станом на ранок 17 січня окупаційна адміністрація заявила про початок поступового відновлення живлення. Проте ситуація з опаленням у багатоповерхівках залишається критичною через нестабільну роботу насосного обладнання.

