В Мариуполе появились новые траншеи для захоронений: смертность среди горожан растет

Фото: Городской совет Мариуполя

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано появление новых траншей под захоронения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя и начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

Это связывают с эксгумацией тел, которые были похоронены во время или после российской блокады города, а также с ростом смертности среди мирного населения в течение оккупации.

Как отметил Андрющенко, размах новых траншей для захоронений шокирует на третий год оккупации. Вместе с этим продолжает расти уровень смертности.

Фото ниже были сделаны в декабре 2025 года.

Дополнительно

Как отметили в городском совете, за 86 дней российской блокады Мариуполя погибло по меньшей мере 22 тысячи гражданских. Однако эти потери могут быть в разы больше, ведь российские захватчики скрывают истинное количество погибших, как и военные преступления, которые они совершали во время окружения, бомбардировки и оккупации города.

Напомним

В оккупированном Мариуполе растет количество нападений бездомных собак, которых по оценкам оккупантов насчитывается по меньшей мере 10 тысяч.