Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом

$43.270.00
50.920.00
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 1014 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 14892 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 26797 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 22250 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 27662 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 26506 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 22929 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 26076 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 47956 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15682 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1.2м/с
71%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Цены на нефть выросли из-за ультиматума Трампа Ирану и истечения сроков на урегулирование конфликта20 февраля, 22:38 • 4348 просмотра
Авианосец США Gerald Ford вошел в Средиземное море для подготовки удара по Ирану20 февраля, 22:58 • 5924 просмотра
Мерц подтвердил безоговорочную поддержку Украины и призвал ЕС говорить с агрессором языком силы21 февраля, 00:00 • 4118 просмотра
Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного судаPhoto21 февраля, 00:13 • 13986 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением04:48 • 5412 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 28061 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 37338 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 47957 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 66357 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 103406 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Биньямин Нетаньяху
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Вашингтон
Иран
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33 • 6 просмотра
Эрик Дэйн из «Анатомии страсти» дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 1264 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 10094 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 12834 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 18594 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Сериал

Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Американскую актрису Зендею сфотографировали с золотым кольцом на безымянном пальце, что вызвало новые слухи о возможном тайном браке с Томом Холландом. Пара подтвердила помолвку в прошлом году.

Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
instagram.com/zendaya

Американскую актрису и певицу Зендею сфотографировали с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце, что вызвало новую волну слухов о возможном тайном браке с ее женихом, актером Томом Холландом. Фото сделали в Беверли-Хиллз в среду. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Подробности

По предварительной информации, на новых снимках актриса предстала в белой куртке и черных брюках. Она общалась со своим кинопродюсером Джошем Либерманом.

Внимание привлекла золотая украшение на ее руке - изящное золотое кольцо на безымянном пальце. Именно это подогрело волну предположений, что пара уже могла сказать друг другу "Да".

Зендее и Тому Холланду - по 29 лет, они подтвердили свои помолвки во время церемонии вручения премии "Золотой глобус" в прошлом году. По предварительным данным, актер сделал предложение в 2024 году во время частной встречи, встав на одно колено.

Напомним

Актер Джейкоб Баталон подтвердил помолвку Тома Холланда и Зендеи. Пара планирует традиционную семью и воспитывать детей самостоятельно, без нянь.

Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце06.01.25, 09:03 • 127091 просмотр

Алла Киосак

Новости МираУНН Lite
Музыкант
Фильм
Золото
Брак