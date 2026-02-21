Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
Американскую актрису Зендею сфотографировали с золотым кольцом на безымянном пальце, что вызвало новые слухи о возможном тайном браке с Томом Холландом. Пара подтвердила помолвку в прошлом году.
Американскую актрису и певицу Зендею сфотографировали с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце, что вызвало новую волну слухов о возможном тайном браке с ее женихом, актером Томом Холландом. Фото сделали в Беверли-Хиллз в среду. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
По предварительной информации, на новых снимках актриса предстала в белой куртке и черных брюках. Она общалась со своим кинопродюсером Джошем Либерманом.
Внимание привлекла золотая украшение на ее руке - изящное золотое кольцо на безымянном пальце. Именно это подогрело волну предположений, что пара уже могла сказать друг другу "Да".
Зендее и Тому Холланду - по 29 лет, они подтвердили свои помолвки во время церемонии вручения премии "Золотой глобус" в прошлом году. По предварительным данным, актер сделал предложение в 2024 году во время частной встречи, встав на одно колено.
Актер Джейкоб Баталон подтвердил помолвку Тома Холланда и Зендеи. Пара планирует традиционную семью и воспитывать детей самостоятельно, без нянь.
